معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، مجید انصاری طی حکمی «احمد صفائی فر» را به سمت معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری منصوب کرد.

صفایی فر از سال ۷۲ (اواخر دوره سوم مجلس) تا سال ۸۴ در معاونت امورمجلس معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری فعالیت داشته است.

وی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و استاد حقوق بین الملل عمومی و حقوق اساسی دانشگاه است که پیش از این نیز در سمت های مشاور کمیسیون سیاسی هیات وزیران، مدیرکل قوانین و مقررات کشور، قائم مقام معاون فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مدیرکل پارلمانی دولت اشتغال داشته و آخرین مسئولیت وی معاون پارلمانی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بوده است.

در این حکم خطاب به صفایی‌فر آمده است: «نظربه توانایی، تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون امورتقنینی معاونت امورمجلس منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر مدیران و کارکنان محترم معاونت در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های محوله خصوصا ارتقاء سطح تعامل دولت مجلس و جلب همکاری معاونین محترم حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید».