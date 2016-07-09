به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در خصوص هشدارهایی که پنج سال گذشته درباره مفاسد اقتصادی گفته بود، توضیح داد: آن فیلم مربوط به یکی از برنامه های تلویزیونی بود و این برنامه مربوط به بیست ماه قبل است و به هیچ وجه جدید نیست.

وزیر دادگستری افزود: در آن برنامه پیرامون مسائل مرتبط با فساد صحبت شد و در یکی از جلسات غیر علنی مجلس در مورد پرونده سه هزار میلیاردی صحبت و به وضعیت نظام بانکی اشاره شد.

وی افزود: بسیاری از موسسات بانکی قارچ گونه در حال رشد هستند و همان جا اشاره کردم که پرونده فساد سه هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهدبود. در آن زمان به سرعت برچسب سیاه نمایی به حرفها زده می شد.سازمان بازرسی نیز طبق قانون فقط می تواند گزارش ارسال و اعلام کند.

پورمحمدی افزود: امروز بیست و سه هزار شعبه بانک داریم و دیگر این شرایط با گذاشتن یک مامور قابل رصد نیست. امروز اقتصاد بزرگی مثل ما را می خواستیم با سیستم سنتی اداره کنیم دغدغه بزرگی به عنوان شفاف سازی وجود داشت که خیلی به آن رسیدگی نشد.

وزیر دادگستری افزود: در بانک ها سیصد و پنجاه میلیون شماره حساب بانکی داریم که یک عدد چند ده میلیونی از شماره حساب ها غلط است و گاها یا اسم فرد یا مشخصات دارنده حساب غلط است و فرد با آن دست به تخلف می زند.

وی افزود: البته در بحث گیرندگان یارانه اقدامات خوبی انجام شد و بیش از ۵۰ هزار شماره حساب بانکی نادرست حذرف شد.

وزیر دادگستری گفت: حقوق های نجومی موضوع امروز نیست و دو سه درصد مجموع آیین نامه ها هم به دولت اخیر برنمی گردد. وی افزود: هفتاد هزار میلیارد مالیات در کشور می گیریم با این حال طبق نظر کارشناسان معادل همین رقم فرار مالیاتی داریم.

پورمحمدی تصریح کرد: برخی از دستمزدها عادی شده بودند که این ناشی از گذشته است. تلقی ما این نبود که چنین دریافت هایی وجود دارد.

بخشی از حقوق های نجومی عادی بوده

وی با بیان اینکه بخشی از حقوق های نجومی عادی بوده است، گفت: فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و ما هم بابت فیش ها متاسفیم.

وزیر دادگستری در خصوص صحبت های چند روز گذشته در مورد فشار یکی از مسئولان و منتسبان به رییس جمهور در انتصاب یکی از مدیران متخلف و دارندگان فیش های نجومی گفت:

اگر توصیه پذیری شده باید جوابگو باشد و اگر فساد و سواستفاده صورت گرفته باید یقه وی گرفته شود. افراد با نفوذ باید سعی کنند توصیه افراد پرونده دار را نکنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر قوه قصاییه بخواهد با آن فردی که توصیه گر انتصاب یکی از مدیران فیش های نجومی بوده است، نظر دولت چیست؟ حتما آن شخص خط قرمز دولت نیست.

فیش های حقوقی مختص به دولت نیست

پورمحمدی با اشاره به لیست تکمیلی دولت در رابطه با فیش های حقوقی گفت: از همه جا برای تکمیل این لیست استفاده شد. به جز دولت دامنه این فیش ها را همه جا پوشش می دهد.

وزیر دادگستری افزود: بنیان این فیش ها جایی خارج از دولت است.