چوب حراج استاندار برمسکن مهر/جایزه مدیرکلی برای فروش یک قطعه زمین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان عصر شنبه در فرمانداری پلدختر و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود.

در ابتدای جلسه بازوند استاندار لرستان به نوعی با مدیران دستگاه های اجرایی استان اتمام حجت کرد تا مسئولان از دادن وعده های غیرعملی به مردم خودداری کنند.

وی با بیان اینکه اگر امروز در جلسه قولی می دهید باید اجرایی شود، تاکید کرد که تعهدات مدیران در جلسه به صورت شفاف نوشته و ثبت شود.

بازوند با اشاره به اینکه افکار عمومی و نمایندگان وعده ها را پیگیری می کنند، یادآور شد: خواهش می کنم قول هایی که اجرایی نمی شود ندهید.

چوب حراج استاندار به واحدهای مسکن مهر پلدختر

در ادامه جلسه علی علیخانی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان خبر از فاقد متقاضی بودن ۲۰۲ واحد مسکن مهر در شهرستان پلدختر داد که واکنش استاندار را در پی داشت.

بازوند با بیان اینکه این ۲۰۲ واحد بدون متقاضی را با هر شرایطی واگذار می کنیم، افزود: حتی حاضریم پولی روی آن بگذاریم اما این واحدها را واگذار کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این واحدهای مسکن مهر سرمایه ملی مملکت است و نمی توانیم بگذاریم تخریب شوند و بدون استفاده باقی بمانند، اظهار داشت: برای واگذاری این واحدها تسهیلات ۷ درصد نیز می دهیم.

وی ادامه داد: دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاه ها، کمیته امداد و ... می توانند این واحدها را خریداری کنند.

گودرز کریمی فر مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان علت نخریدن واحدهای مسکن مهر را عدم برخورداری این واحدها از آسانسور عنوان کرد و گفت: مهمترین چالش فرهنگیان در رابطه با عدم استفاده آنها از مسکن مهر نبود آسانسور در این واحدها است.

استاندار لرستان با تایید این موضوع ادامه داد: بخشی از این واحدها برای معلولین ساخته شده اما با این حال یک ساختمان چهارطبقه را بدون آسانسور احداث کرده اند و مشخص نیست افراد چگونه می توانند از این واحدها استفاده کنند.

در حالی که پیشنهادات استاندار لرستان تاثیر چندانی در استقبال حاضران در جلسه برای خریداری واحدها نداشت، در نهایت استاندار پیشنهاد داد با فتاح رئیس کمیته امداد کشور رایزنی شود تا برای خرید این واحدها پا پیش بگذارد.

در ادامه جلسه پس از صحبت های کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان دوباره استاندار لرستان برای فروش واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر پلدختر اقدام کرد و از ساکی پرسید که آیا مسکن مهر ها را می خرد؟ و ادامه داد: این واحدها روی دست مانده و برای فروش آنها داد می زنیم.

ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پی خواسته استاندار آمادگی خود را برای خرید ۳۰ واحد از مسکن مهر بدون متقاضی پلدختر اعلام کرد که این موضوع خوشحالی جمع به ویژه مدیرکل راه و شهرسازی استان را در پی داشت و علیخانی با بیان اینکه خوشبختانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی چراغ اول را روشن کرد از جمع خواست یک صلوات به عنوان جایزه برای دکتر ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بفرستند.

بازوند: زمان افتتاحیه را اعلام نکنید

از دیگر نکات جالب این جلسه حساسیت استاندار لرستان روی زمان هایی بود که مدیران دستگاه ها به عنوان زمان بهره برداری و افتتاح پروژه ها اعلام می کردند.

زمانیکه علی یاور عزیزپور مدیرکل ورزش و جوانان استان زمان بهره برداری از استخر پلدختر را شهریورماه سالجاری اعلام کرد استاندار لرستان واکنش نشان داد و اظهار داشت: زمان افتتاحیه را اعلام نکنید که اگر مشکلی پیش آمد و در زمان مشخص شده افتتاح نشد روزنامه ها ننویسند این پروژه شهریورماه هم افتتاح نشد.

در پی اصرار مدیرکل ورزش و جوانان استان در رابطه با زمان افتتاح این پروژه در شهریور ماه نیز بازوند گفت: ما تاریخ مشخص اعلام نمی کنیم و این شما هستید که می گویید شهریور ماه افتتاح می کنید.

در نهایت زمان افتتاح این پروژه تا پایان سال ۹۵ اعلام شد.

وقتی قیمت زمین در شهرک صنعتی پلدختر با تجریش برابری می کند!

از دیگر نکات جالب این جلسه قیمت بالای زمین در شهرک صنعتی پلدختر بود به گونه ای که استاندار به نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اگر شما بتوانید یک سرمایه گذار برای خرید زمین در این شهرک با این قیمت زمین پیدا کنید من حکم مدیرکلی شما را به عنوان جایزه می زنم!

بازوند با اشاره به اینکه این زمین ها متری ۶۵۰ تومن خریداری شده و امروز متری ۴۰ هزار تومن به فروش می رسند، افزود: ظلم بزرگتر از این نیست.

وی با بیان اینکه اگر زمین شهرک صنعتی پلدختر را متری ۵ هزار تومان بفروشید به شما قول می دهم فردا ۲۰ نفر برای خرید مراجع کنند، تصریح کرد: در تجریش هم قیمت زمین این میزان نیست.