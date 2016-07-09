دیدار اردوغان و مرکل در ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان برای نخستین بار پس از رای پارلمان آلمان مبنی بر متهم کردن ترک ها به عنوان عامل اصلی کشتار جمعی ارامنه در سال ۱۹۱۵ در حاشیه نشست ورشو در لهستان با یکدیگر دیدار کردند.

«مرکل» ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: ما در مورد همه مسائل مهم با یکدیگر گفتگو کردیم.

وی افزود: فضای گفتگوها بسیار سازنده بود... و تلاش های منظمی در راستای حل مشکلات موجود انجام شد.

صدر اعظم آلمان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد حل شدن مشکلات ما بین طرفین گفت: اختلافات در قالب چنین مذاکره ای برطرف نمی شوند. اما معتقدم که انجام این گفتگو لازم بود.