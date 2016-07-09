  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۶

دیدار اردوغان و مرکل در ورشو

دیدار اردوغان و مرکل در ورشو

«آنگلا مرکل» و اردوغان در حاشیه اجلاس ورشو در لهستان با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان برای نخستین بار پس از رای پارلمان آلمان مبنی بر متهم کردن ترک ها به عنوان عامل اصلی کشتار جمعی ارامنه در سال ۱۹۱۵ در حاشیه نشست ورشو در لهستان با یکدیگر دیدار کردند.

«مرکل» ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: ما در مورد همه مسائل مهم با یکدیگر گفتگو کردیم.

وی افزود: فضای گفتگوها بسیار سازنده بود... و تلاش های منظمی در راستای حل مشکلات موجود انجام شد.

صدر اعظم آلمان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد حل شدن مشکلات ما بین طرفین گفت: اختلافات در قالب چنین مذاکره  ای برطرف نمی شوند. اما معتقدم که انجام این گفتگو لازم بود.  

کد مطلب 3708778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها