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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۷

دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو وارد ایران شد

دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو وارد ایران شد

دبیر کل ایرانی فدراسیون جهانی تکواندو برای دیدار با خانواده خود وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین رفعتی که سال ۲۰۱۵ و در جریان اجلاس فدراسیون جهانی تکواندو در «چلیابینسک» روسیه به عنوان دبیرکل WTF انتخاب شد، روز جمعه برای دیدار با خانواده خود وارد تهران شد. 

هدف رفعتی از سفر به تهران دیدار با خانواده و بخصوص مادر خود می باشد و نزدیک به ۱۰ روزی در تهران خواهد بود. مسئولان فدراسیون تکواندو اطلاعی از سفر وی به تهران نداشتند و از طریق هادی ساعی در جریان سفر رفعتی به تهران قرار گرفتند. 

این احتمال وجود دارد که وی در مدت زمان حضور خود در تهران با مسئولان فدراسیون تکواندو و همچنین کمیته ملی المپیک دیدارهای جداگانه ای داشته باشد. 

کد مطلب 3708780

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