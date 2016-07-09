اورژانس قم بیش از ۲۳۰ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، حسنی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های اورژانس ۱۱۵ قم در ایام تعطیلات عید فطر گفت: از صبح روز ۱۶ تا شنبه ۱۹ تیرماه اقدامات و برنامه‌های گستردهای توسط اورژانس ۱۱۵ قم انجام شد تا بتوانیم با همه توان در خدمت مسافران باشیم.

وی افزود: در کل استان از قبیل شهری و جاده‌ای، ۲۵۰ تصادف جرحی به اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد که توسط عوامل اورژانس خدمات رسانی صورت گرفت.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان داشت: از این تعداد تصادفات ۳۳۷ نفر مجروح شدند که ۲۲۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۴ نفر در محل به صورت سرپایی درمان شدند.

حسنی ابراز داشت: متأسفانه در این ایام پنج نفر نیز سر صحنه فوت کردند.

وی با اشاره به برنامه‌های بالگرد هوایی اورژانس ۱۱۵ در این ایام گفت: در سه روز تعطیلات عید فطر اورژانس هوایی ۱۱۵ قم ۶ پرواز در جاده‌های استان داشت که توانست ۱۸ مجروح را به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل کند که حال عمومی اکثر مجروحان وخیم بود.

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم اظهار داشت: آمار فوق صرفا خدمات ارایه شده توسط اورژانس در حوزه تصادفات وحوادث ترافیکی بوده و این در حالی است که علاوه بر این، مأموریت‌هایی از جمله بیماران قلبی، تنفسی، سقوط، مادران باردار و ... نیز انجام شده است.

برخورد دو کامیون بالگرد اورژانس قم را به پرواز در آورد

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از پرواز بالگرد اورژانس ۱۱۵ قم و انتقال مصدوم بدحال به تهران خبر داد.

مهدی فراهانی با اشاره برخورد دو دستگاه کامیون در جاده قدیم قم - تهران گفت: این تصادف عصر شنبه در کیلومتر ۵۵ جاده قدیم قم تهران اتفاق افتاد که متأسفانه دو نفر مجروح شدند.

وی افزود: باتوجه به آسیب‌های بسیار شدید یکی از مجروحان و احتمال نداشتن نبض (دیستال) باهماهنگی بسیار سریع انجام شده با تهران اقدامات انتقال مصدوم به تهران فراهم شد.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم تصریح کرد: در فاصله‌ای که مجروحان از صحنه تصادف به داخل بالگرد منتقل شدند هماهنگی‌های لازم با تهران صورت گرفت تا مجروحان جهت مدیریت زمان برای اقدامات احتمالی جراحی فوق تخصصی به تهران اعزام شوند.

فراهانی گفت: این مجموع اقدامات فوق نتیجه همدلی بی‌نظیر می‌توان توصیف کرد که با روحیه کادرپروازی و تعامل بسیار خوب هواناجا با اورژانس ۱۱۵ قم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه همه این اقدامات هماهنگی در کمتر از ۵ دقیقه صورت گرفته است گفت: تمام این اتفاقات غیرقابل وصف فقط به جهت اینکه با تمام توان بتوان بیشترین کار و خدمت درمانی را به مجروحان در جهت بازگشت به سلامتی آن‌ها هدیه کرد، انجام شده است.