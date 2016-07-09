به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل تولید به موضوع گزارش عملکرد در بحث تسهیلات رونق اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: تا به امروز هزار و ۳۳ واحد در بحث تسهیلات رونق اقتصادی ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه مبلغ درخواستی تسهیلات این هزار و ۳۳ واحد حدود ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: در واقع طی شش جلسه کمیته کارشناسی ستاد تسهیل و بررسی های انجام شده ۱۷۸ واحد از این واحدها با اشتغال حدود سه هزار و ۵۷۰ نفر بررسی و پایش شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه این ۱۷۸ واحد با مبلغی حدود ۱۶۰ میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده اند، افزود: ۱۲ واحد در مرحله عقد قرارداد با بانک ها داریم که مبلغ آن حدود ۱۳۵ هزار و ۷۱۰ میلیون ریال و اشتغال آن ۲۰۴ نفر است.

صفی خانی با بیان اینکه در دو کمیته کارشناسی تسهیلات که در سازمان صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد بحث تسهیلات تعدادی از واحدها بررسی شده اند، عنوان داشت: نزدیک به ۳۸ مورد در کمیته کارشناسی جهاد کشاورزی بررسی شده اند و مورد پذیرش بانک ها برای طرح در کارگروه تسهیل قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: ۲۹ طرح در جلسه کمیته کارشناسی در سازمان صنعت و معدن مورد تایید بانک ها قرار گرفته اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه طرح هایی که در جلسه کارشناسی جهاد کشاورزی استان مطرح شده اند ۳۸ طرح از قبیل پرورش بوقلمون، پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله و... همه این طرح ها در جهاد کشاورزی مربوط به بانک کشاورزی هستند، گفت: در مجموع میزان تسهیلات درخواستی ۳۸ واحد مدنظر، هشت میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان بوده که همه آنها سرمایه درگردش هستند.

صفی خانی با اشاره به اینکه ۲۹ طرح در کمیته کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند، بیان داشت: ارزش۲۹ طرح ۱۷۱ هزارو ۱۶۰ میلیون ریال است.