شورای امنیت و سازمان ملل حملات تروریستی به حلب را محکوم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه ۲ نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل در خصوص کشتاری که گروه های تروریستی در شهر حلب مرتکب شده اند، ارسال کرد.

بر اساس این گزارش در این نامه ها بیان شده است که این گونه اقدامات جنایتکارانه که مردم بی گناه را در خیابان ها و بازارها هدف قرار می دهد، از سوی دولت ها و رژیم های حاکم بر عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه و آمریکا حمایت می شود.

وزارت خارجه سوریه همچنین از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل درخواست کرده که ضمن محکومیت این جنایات تروریستی، اقداماتی را برای مجازات کشورهای حامی تروریسم به ویژه عربستان، قطر و ترکیه انجام دهد.

شایان ذکر است در پی حملات خمپاره ای گروه های تروریستی به مناطق مسکونی در شهر حلب ۴۴ نفر جان باختند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز زخمی شدند.