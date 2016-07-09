فرود اشتباهی هواپیمای مسافربری در پایگاه نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A۳۲۰ متعلق به «خطوط هوایی دلتا» به جای فرود در فرودگاه ایالت داکوتای جنوبی، به اشتباه در پایگاه نظامی این ایالت فرود آمد.

نظامیان این پایگاه نظامی که مجبور شدند به این هواپیمای مسافربری اجازه فرود بدهند، از تمامی ۱۳۰ سرنشین هواپیما خواستند تا پرده های روی پنجره خود را پایین کشیده تا کسی نتواند داخل این پایگاه نظامی را رویت کند.

پس از بازرسی های انجام شده دقیق و ۲ ساعت توقف، سرانجام این هواپیما توانست به آرامی از باند این پایگاه نظامی بلند شده و در فرودگاه مسافربری شهر رپید سیتی، فرود بیاید.