تیم نوجوانان اراک قهرمان والیبال بانوان استان مرکزی شد

نایب رئیس هیات والیبال استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این مسابقات عصر شنبه با شرکت پنج تیم از شهرستان های اراک، ساوه، خمین، تفرش و شازند در سالن ورزشی ۲۲ بهمن اراک برگزارشد.

اعظم السادات میر روشنی افزود: این مسابقات به صورت دوره ای و دو حذفی برگزارشد که در پایان تیم والیبال اراک با غلبه بر دیگر تیم های شرکت کننده، کاپ قهرمانی مسابقات را به خانه برد.

وی بیان داشت: فاطمه رحیمی، مهسا یزدان خواه، پرنیا حبیبی، بهاره نعمتی، درسا بهرامی نژاد، یگانه یوسفی اصل، نسترن ابراهیم زاده، فاطمه داود آبادی، زهرا کریمی، اسرا برمزیار، ساغر پیرجمالی و زهرا عزیزآبادی ترکیب تیم والیبال نوجوانان اراک را به مربیگری مریم قاسمی و محبوبه کمانی تشکیل دادند.

میر روشنی افزود: این مسابقات را مریم محمدی، عاطفه میرزایی، شیرین مقدم، عفت مجیدی و محبوبه کمانی داوری کردند و آذر اسدی هم به عنوان مسئول فنی بر این مسابقات نظارت داشت.