به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی عصر شنبه در مراسم افتتاح طرح ولایت بسیج دانشجویی تصریح کرد: در ۳۵ سال گذشته بارها به مقوله عدالت اجتماعی و عدالت علوی تأکید شده است.

وی افزود: همچنین بارها به موضوع بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تأکید داشتیم و این در حالی است که نمی‌توان با ابزار غربی مبانی اسلامی را پیاده کرد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تأکید به اینکه مبانی اقتصادی که به دنبال سود و بهره است نمی‌تواند به عدالت اجتماعی برسد، اضافه کرد: برای رسیدن به آرمان‌های اسلامی لازم است دانشجو در علم خود متخصص بوده و بتواند حتی ابزارهای موجود را نقد کند.

قدیانی با تأکید به اینکه مقام معظم رهبری دانشجویان را افسران جنگ نرم خطاب کرده‌اند، اضافه کرد: با این وجود به جهت افسری هنوز به وظایف خود به درستی عمل نکردیم و هنوز کاهلی در این عرصه دیده می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه در سال ۶۷ ادامه داد: پنج رسالت از بسیج دانشجویی مطالبه می‌شود ازجمله اینکه از اسلام و انقلاب دفاع کند و پاسدار اصل نه شرقی و نه غربی باشد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تأکید کرد: در عین حال انتظار می‌رود بسیج دانشجویی عامل پیوند حوزه و دانشگاه باشد، از نفوذ بیگانه جلوگیری کند و به دنبال تبیین چارچوب‌های اسلام ناب باشد.

وی عرصه‌های فعالیت بسیج دانشجویی را سخت و پیچیده توصیف کرد و متذکر شد: در وضعیتی که دشمن عرصه‌ای حساب شده علیه انقلاب به وجود می‌آورد مسئولیت بسیج به واقع سخت و سنگین است.

ضرورت دست‌یابی به تعریف صحیح اقتصاد مقاومتی

قدیانی به ضرورت حفظ اقتدار نظام در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علم و فناوری تأکید و اضافه کرد: در عرصه اجتماعی عدالت‌خواهی و عدالت اجتماعی بالاترین محور است و همچنین محرومیت‌زدایی تأکید می‌شود.

به گفته مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه اقتصادی دانشجو باید به تعریف صحیح از اقتصاد مقاومتی دست یابد.

وی با بیان اینکه برخی مدیران برنامه‌های قبلی خود را پای اقتصاد مقاومتی می‌نویسند، اضافه کرد: در عین حال وظیفه دانشجو در عرصه فرهنگ توجه به سبک زندگی اسلامی به عنوان معیار اساسی است.

قدیانی مرجعیت علمی را اصل مهم در حوزه اقتدار علمی کشوری دانست و متذکر شد: انتظار می‌رود دانشجو برای دست‌یابی به ضرورت‌های ذکر شده برخوردار از دو شان دانشجو بودن و تشکلی و انقلابی بودن باشد.

وی افزود: در نقش دانشجوی خوب بودن، دانشجو باید به تحصیل مطلوب علم و متخصص شدن در محور تدریس خود اقدام کند و بتواند به دنبال تحقق مبانی فرهنگ اسلامی باشد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تأکید به اینکه نمی‌توان با ابزار غربی به دنبال دستیابی به این مهم بود، اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی نگاه ما در سیاست متفاوت از دانشگاه‌های غربی است و به جای منافع ملی مقوله سعادت بشری مطرح می‌شود، لازم است دانشجویان با تخصص ورود داشته باشند.

قدیانی با ابراز گله‌مندی از شیوه‌های آموزشی دانشگاه‌ها اضافه کرد: نوع نگاه حاکم در دانشگاه نمی‌تواند ما را به نیازمندی‌های ضروری برساند و لازم است مکمل‌هایی به کار گرفته شود که اصلی‌ترین آن تحصیل مطلوب دانشجو است.

وی برخورداری از بصیرت و برخورداری از حفظ تقوا و دین را مطالبات دیگر از دانشجویان دانست و تأکید کرد: در حوزه رعایت تقوا برخی نگرانی‌ها در خواص جامعه دیده می‌شود و متأسفانه وقتی عمق آن بررسی می‌شود به عواملی از جمله دنیاطلبی و شهوت‌رانی می‌رسیم.

مسئول دنیاطلب نمی‌تواند مدعی عدالت باشد

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با ذکر مثالی اضافه کرد: وقتی مسئولی دنیاطلب است نباید انتظار داشت چنین مشکلاتی رقم نخورد و مسئولی که دنیاطلب است و وقتی سؤال می‌شود ارزش منزل وی به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد نمی‌تواند ادعای عدالت داشته باشد.

قدیانی انتظار دیگر از دانشجویان را توجه و هشیاری در مقابل جریان‌های رسانه‌ای دشمن برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه دشمن برای طرح مسائلی که می‌خواهد در جامعه جاری شود از ابزار رسانه استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه گاهی مسائلی بسیار بزرگ‌تر از آنچه هست قلمداد می‌شود و یا برخی مواقع کوچک‌تر از آنچه هست مطرح می‌شود، ادامه داد: لازم است دانشجو با علم به جریان‌ها آگاه و هوشیار عمل کند.

وی شان تشکلی دانشجو را حضور جسمی، فکری و بیانی در مسائل اساسی کشور عنوان و اضافه کرد: امروز مسائلی از جمله استکبارستیزی و مفاسد اقتصادی مطرح است و لازم است که دانشجو با آگاهی و استدلال موضع‌گیری کند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتظار دیگر از دانشجوی بسیجی را اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم دانست و افزود: همچنین تبیین اسلام ناب مسئولیت خطیر دیگر است.

وی با بیان اینکه طرح ولایت به مبانی اندیشه‌ای اسلام تأکید دارد اضافه کرد: لازم است دانشجویان بااطلاع دقیق از جریان‌های سیاسی نسبت به استفاده بهینه از طرح اقدام کنند.

قدیانی همچنین خواستار تلاش هر چه بیشتر دانشجویان بسیجی برای پررنگ کردن حضور و تعاملات خود شد و گفت: در کل کشور چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو داریم که جمعیت عضو در تشکل‌ها به واقع اندک است و لازم است در این خصوص تلاش کنیم.

وی از مسئولیت‌های بسیج دانشجویی را صراحت در دفاع از انقلاب اسلامی دانست و افزود: مشاهده می‌شود در برخی مواقع حتی مسئولان در این خصوص مماشات دارند که صحیح نیست.

فتنه به صورت صریح محکوم نمی‌شود

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری افزود: از جمله می‌توان به موضع فتنه اشاره کرد که در واقع مسئله جدی وجود و براندازی انقلاب و نظام بود اما برخی به صراحت آن را محکوم نمی‌کنند.

قدیانی متذکر شد: اظهارنظرهای دوپهلو در خصوص فتنه صحیح نیست و برخی خود را حامی رهبری می‌دانند اما در نهایت به جای موضع‌گیری سکوت می‌کنند.

به گفته قدیانی بسیج دانشجویی باید به تداوم اردوهای جهادی تأکید داشته باشد و نباید شیوه‌های چندین سال قبل مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بزرگ‌ترین حسن اردوهای جهادی تأثیر دوجانبه آن است و لازم است معضلات آن بررسی و رفع شود.

قدیانی تأکید کرد: باید برای اینکه در چند سال آینده مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جهان اسلام در روز اربعین سخنرانی کند، برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

وی خواستار متهم نکردن سایر جریان‌ها و در مقابل اثبات خود تأکید و اضافه کرد: باید با علم به آرمان‌های انقلاب به جای نفی دیگران خود را اثبات کنیم.