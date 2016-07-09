  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۹

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی:

مبانی فرهنگ اسلامی با ابزار غربی در جامعه جریان نمی‌یابد

مبانی فرهنگ اسلامی با ابزار غربی در جامعه جریان نمی‌یابد

اردبیل – مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گفت: مبانی فرهنگ اسلامی نمی‌تواند با ابزار غربی در جامعه ساری و جاری شود و لازم است روند مذکور تغییر یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی عصر شنبه در مراسم افتتاح طرح ولایت بسیج دانشجویی تصریح کرد: در ۳۵ سال گذشته بارها به مقوله عدالت اجتماعی و عدالت علوی تأکید شده است.

وی افزود: همچنین بارها به موضوع بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تأکید داشتیم و این در حالی است که نمی‌توان با ابزار غربی مبانی اسلامی را پیاده کرد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تأکید به اینکه مبانی اقتصادی که به دنبال سود و بهره است نمی‌تواند به عدالت اجتماعی برسد، اضافه کرد: برای رسیدن به آرمان‌های اسلامی لازم است دانشجو در علم خود متخصص بوده و بتواند حتی ابزارهای موجود را نقد کند.

قدیانی با تأکید به اینکه مقام معظم رهبری دانشجویان را افسران جنگ نرم خطاب کرده‌اند، اضافه کرد: با این وجود به جهت افسری هنوز به وظایف خود به درستی عمل نکردیم و هنوز کاهلی در این عرصه دیده می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل بسیج دانشجویی و طلبه در سال ۶۷ ادامه داد: پنج رسالت از بسیج دانشجویی مطالبه می‌شود ازجمله اینکه از اسلام و انقلاب دفاع کند و پاسدار اصل نه شرقی و نه غربی باشد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تأکید کرد: در عین حال انتظار می‌رود بسیج دانشجویی عامل پیوند حوزه و دانشگاه باشد، از نفوذ بیگانه جلوگیری کند و به دنبال تبیین چارچوب‌های اسلام ناب باشد.

وی عرصه‌های فعالیت بسیج دانشجویی را سخت و پیچیده توصیف کرد و متذکر شد: در وضعیتی که دشمن عرصه‌ای حساب شده علیه انقلاب به وجود می‌آورد مسئولیت بسیج به واقع سخت و سنگین است.

ضرورت دست‌یابی به تعریف صحیح اقتصاد مقاومتی

قدیانی به ضرورت حفظ اقتدار نظام در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علم و فناوری تأکید و اضافه کرد: در عرصه اجتماعی عدالت‌خواهی و عدالت اجتماعی بالاترین محور است و همچنین محرومیت‌زدایی تأکید می‌شود.

به گفته مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری در حوزه اقتصادی دانشجو باید به تعریف صحیح از اقتصاد مقاومتی دست یابد.

وی با بیان اینکه برخی مدیران برنامه‌های قبلی خود را پای اقتصاد مقاومتی می‌نویسند، اضافه کرد: در عین حال وظیفه دانشجو در عرصه فرهنگ توجه به سبک زندگی اسلامی به عنوان معیار اساسی است.

قدیانی مرجعیت علمی را اصل مهم در حوزه اقتدار علمی کشوری دانست و متذکر شد: انتظار می‌رود دانشجو برای دست‌یابی به ضرورت‌های ذکر شده برخوردار از دو شان دانشجو بودن و تشکلی و انقلابی بودن باشد.

وی افزود: در نقش دانشجوی خوب بودن، دانشجو باید به تحصیل مطلوب علم و متخصص شدن در محور تدریس خود اقدام کند و بتواند به دنبال تحقق مبانی فرهنگ اسلامی باشد.

 مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تأکید به اینکه نمی‌توان با ابزار غربی به دنبال دستیابی به این مهم بود، اضافه کرد: به عنوان مثال وقتی نگاه ما در سیاست متفاوت از دانشگاه‌های غربی است و به جای منافع ملی مقوله سعادت بشری مطرح می‌شود، لازم است دانشجویان با تخصص ورود داشته باشند.

قدیانی با ابراز گله‌مندی از شیوه‌های آموزشی دانشگاه‌ها اضافه کرد: نوع نگاه حاکم در دانشگاه نمی‌تواند ما را به نیازمندی‌های ضروری برساند و لازم است مکمل‌هایی به کار گرفته شود که اصلی‌ترین آن تحصیل مطلوب دانشجو است.

وی برخورداری از بصیرت و برخورداری از حفظ تقوا و دین را مطالبات دیگر از دانشجویان دانست و تأکید کرد: در حوزه رعایت تقوا برخی نگرانی‌ها در خواص جامعه دیده می‌شود و متأسفانه وقتی عمق آن بررسی می‌شود به عواملی از جمله دنیاطلبی و شهوت‌رانی می‌رسیم.

مسئول دنیاطلب نمی‌تواند مدعی عدالت باشد

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با ذکر مثالی اضافه کرد: وقتی مسئولی دنیاطلب است نباید انتظار داشت چنین مشکلاتی رقم نخورد و مسئولی که دنیاطلب است و وقتی سؤال می‌شود ارزش منزل وی به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد نمی‌تواند ادعای عدالت داشته باشد.

قدیانی انتظار دیگر از دانشجویان را توجه و هشیاری در مقابل جریان‌های رسانه‌ای دشمن برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه دشمن برای طرح مسائلی که می‌خواهد در جامعه جاری شود از ابزار رسانه استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه گاهی مسائلی بسیار بزرگ‌تر از آنچه هست قلمداد می‌شود و یا برخی مواقع کوچک‌تر از آنچه هست مطرح می‌شود، ادامه داد: لازم است دانشجو با علم به جریان‌ها آگاه و هوشیار عمل کند.

وی شان تشکلی دانشجو را حضور جسمی، فکری و بیانی در مسائل اساسی کشور عنوان و اضافه کرد: امروز مسائلی از جمله استکبارستیزی و مفاسد اقتصادی مطرح است و لازم است که دانشجو با آگاهی و استدلال موضع‌گیری کند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتظار دیگر از دانشجوی بسیجی را اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم دانست و افزود: همچنین تبیین اسلام ناب مسئولیت خطیر دیگر است.

وی با بیان اینکه طرح ولایت به مبانی اندیشه‌ای اسلام تأکید دارد اضافه کرد: لازم است دانشجویان بااطلاع دقیق از جریان‌های سیاسی نسبت به استفاده بهینه از طرح اقدام کنند.

قدیانی همچنین خواستار تلاش هر چه بیشتر دانشجویان بسیجی برای پررنگ کردن حضور و تعاملات خود شد و گفت: در کل کشور چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو داریم که جمعیت عضو در تشکل‌ها به واقع اندک است و لازم است در این خصوص تلاش کنیم.

وی از مسئولیت‌های بسیج دانشجویی را صراحت در دفاع از انقلاب اسلامی دانست و افزود: مشاهده می‌شود در برخی مواقع حتی مسئولان در این خصوص مماشات دارند که صحیح نیست.

فتنه به صورت صریح محکوم نمی‌شود

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری افزود: از جمله می‌توان به موضع فتنه اشاره کرد که در واقع مسئله جدی وجود و براندازی انقلاب و نظام بود اما برخی به صراحت آن را محکوم نمی‌کنند.

قدیانی متذکر شد: اظهارنظرهای دوپهلو در خصوص فتنه صحیح نیست و برخی خود را حامی رهبری می‌دانند اما در نهایت به جای موضع‌گیری سکوت می‌کنند.

به گفته قدیانی بسیج دانشجویی باید به تداوم اردوهای جهادی تأکید داشته باشد و نباید شیوه‌های چندین سال قبل مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بزرگ‌ترین حسن اردوهای جهادی تأثیر دوجانبه آن است و لازم است معضلات آن بررسی و رفع شود.

قدیانی تأکید کرد: باید برای اینکه در چند سال آینده مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جهان اسلام در روز اربعین سخنرانی کند، برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

وی خواستار متهم نکردن سایر جریان‌ها و در مقابل اثبات خود تأکید و اضافه کرد: باید با علم به آرمان‌های انقلاب به جای نفی دیگران خود را اثبات کنیم.

کد مطلب 3708794
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها