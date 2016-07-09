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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

رئیس هیئت دو و میدانی گلستان:

پرتابگر گلستانی سهمیه المپیک گرفت/نخستین سهمیه انفرادی ورزش استان

پرتابگر گلستانی سهمیه المپیک گرفت/نخستین سهمیه انفرادی ورزش استان

گرگان – رئیس هیئت دو و میدانی گلستان گفت: دوومیدانی کار گلستانی در ماده پرتاب چکش موفق به کسب سهمیه المپیک شد تا برای نخستین بار ورزشکاری از استان در رشته‌های انفرادی به المپیک راه پیدا کند.

وحیدرضا میرا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پژمان قلعه نویی دو و میدانی کار گلستانی که در ماده پرتاب چکش در رقابت‌های انتخابی بلاروس شرکت کرده بود، با پرتاب ۷۷ متر و ۱۸ سانتی متری، سهمیه المپیک را به دست آورد.

وی افزود: ورودی سهمیه المپیک ۷۷ متر بود که قلعه نویی به این حد نصاب رسید تا ضمن کسب سهمیه المپیک، رکورد ملی خود را نیز بهبود بخشد.

وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش دوپینگ و تائید فدراسیون‌های دو و میدانی ایران و بلاروس، سهمیه این ورزشکار قطعی خواهد شد و می‌تواند در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل شرکت کند.

رئیس هیئت دو و میدانی گلستان با اشاره به شرایط پژمان قلعه نویی، خاطرنشان کرد: من همواره معتقد بودم که این ورزشکار می‌تواند به مدارج بالایی برسد، زیرا از لحاظ فیزیکی بسیار مستعد است.

میرا تصریح کرد: قلعه نویی تمرینات منظم و خوبی برای کسب سهمیه المپیک داشته و خانواده‌اش همواره پشتیبان وی بوده‌اند.

به گفته وی، پژمان قلعه نویی اهل شهرستان کردکوی بوده و ۲۳ ساله است.

کد مطلب 3708798

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