پرتابگر گلستانی سهمیه المپیک گرفت/نخستین سهمیه انفرادی ورزش استان

وحیدرضا میرا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پژمان قلعه نویی دو و میدانی کار گلستانی که در ماده پرتاب چکش در رقابتهای انتخابی بلاروس شرکت کرده بود، با پرتاب ۷۷ متر و ۱۸ سانتی متری، سهمیه المپیک را به دست آورد.
وی افزود: ورودی سهمیه المپیک ۷۷ متر بود که قلعه نویی به این حد نصاب رسید تا ضمن کسب سهمیه المپیک، رکورد ملی خود را نیز بهبود بخشد.
وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش دوپینگ و تائید فدراسیونهای دو و میدانی ایران و بلاروس، سهمیه این ورزشکار قطعی خواهد شد و میتواند در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل شرکت کند.
رئیس هیئت دو و میدانی گلستان با اشاره به شرایط پژمان قلعه نویی، خاطرنشان کرد: من همواره معتقد بودم که این ورزشکار میتواند به مدارج بالایی برسد، زیرا از لحاظ فیزیکی بسیار مستعد است.
میرا تصریح کرد: قلعه نویی تمرینات منظم و خوبی برای کسب سهمیه المپیک داشته و خانوادهاش همواره پشتیبان وی بودهاند.
به گفته وی، پژمان قلعه نویی اهل شهرستان کردکوی بوده و ۲۳ ساله است.
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