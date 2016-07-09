پرتابگر گلستانی سهمیه المپیک گرفت/نخستین سهمیه انفرادی ورزش استان

وحیدرضا میرا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پژمان قلعه نویی دو و میدانی کار گلستانی که در ماده پرتاب چکش در رقابت‌های انتخابی بلاروس شرکت کرده بود، با پرتاب ۷۷ متر و ۱۸ سانتی متری، سهمیه المپیک را به دست آورد.

وی افزود: ورودی سهمیه المپیک ۷۷ متر بود که قلعه نویی به این حد نصاب رسید تا ضمن کسب سهمیه المپیک، رکورد ملی خود را نیز بهبود بخشد.

وی ادامه داد: پس از انجام آزمایش دوپینگ و تائید فدراسیون‌های دو و میدانی ایران و بلاروس، سهمیه این ورزشکار قطعی خواهد شد و می‌تواند در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل شرکت کند.

رئیس هیئت دو و میدانی گلستان با اشاره به شرایط پژمان قلعه نویی، خاطرنشان کرد: من همواره معتقد بودم که این ورزشکار می‌تواند به مدارج بالایی برسد، زیرا از لحاظ فیزیکی بسیار مستعد است.

میرا تصریح کرد: قلعه نویی تمرینات منظم و خوبی برای کسب سهمیه المپیک داشته و خانواده‌اش همواره پشتیبان وی بوده‌اند.

به گفته وی، پژمان قلعه نویی اهل شهرستان کردکوی بوده و ۲۳ ساله است.