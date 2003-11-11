عبايي خراساني: مردم با عشق و علاقه خود به مباني اسلامي پايبند هستند

حجت الاسلام عبايي خراساني در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر درباره اظهارات روز گذشته كالين پاول وزير خارجه آمريكا كه گفته بود در ايران روحانيت به زور لباس اسلامي بر تن مردم مي پوشانند با تقبيح اين سخنان گفت: روحانيت دين را به مردم تحميل نكرده است و به كسي به زور لباس دين پوشانده نشده است.

وي تاكيد كرد: وظيفه روحانيت ترويج دين است اما اينكه كسي را مجبور به پذيرش مباني اسلامي كرده باشند، صحت ندارد زيرا ما معتقديم دينداري بر اثر اجبار دوامي نخواهد داشت. عبايي خراساني افزود: ما از ابتدا نيز اعلام كرده ايم و اكنون نيز اعلام مي كنيم كه به هيچ وجه به استفاده ابزاري از دين اعتقاد نداريم، حتي ما به مساله تسامح در دين مواجه هستيم، اما روحانيت وظيفه تبليغ ديني خود را انجام مي دهد.

وي خاطرنشان كرد: در قرآن در ابتداي هر سوره به صفات رحمانيت و رحيمي خداوند اشاره شده است و پيامبر اكرم نيز مبناي دين اسلام را بر عطوفت و اصلاح و ارشاد بنا نهاده است. عبايي خراساني سخنان پاول را فرافكني مشكلات داخلي آمريكا دانست و گفت: ملت ايران در عين اينكه مي خواهد به اعتقادات و مباني ديني خود پايبند باشد از سويي قصد دارد با همه كشورهاي جهان رابطه اي منطقي و سازنده داشته باشد كه اين مساله براي دولتمردان آمريكا قابل تحمل نيست.

وي تاكيد كرد: بايد به آقاي پاول گفت مگر مردم اكنون كه در ماه مبارك رمضان قرار داريم، مجبور به روزه داري هستند يا اينكه در ايام محرم بالاجبار در مجالس عزاداري شركت مي كنند. اين مردم به اسلام و مقدسات اسلامي عشق مي ورزند و كسي نخواهد توانست آنان را از اسلام و اهل بيت (ع) جدا كند.



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