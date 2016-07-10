به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر شنبه‌شب در جلسه شورای اداری شهرستان تنگستان اظهار داشت: در سال ۹۲ که استانداری تحویل گرفته شد هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح استان بود به طوری که متوسط سالانه اعتبارات عمرانی استان ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با این بدهی باید چهار سال متوالی پروژه جدیدی شروع نمی‌کردیم و بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم ولی با تلاش‌های صورت گرفته و جذب اعتبارات، اقدامات ارزنده ای شاهد هستیم.

زرین فر با اشاره به اینکه بخش عظیمی از اعتبارات عمرانی در وزارتخانه‌ها است، بر ضرورت جذب اعتبارات ملی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته اعتبارات عمرانی استان در سال ۹۳ بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

زرین فر ادامه داد: در سال جاری نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این استان اختصاص داده شده که در فصول مختلف در بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح امید یکی از اقدامات صورت گرفته در سطح استان است که با عنایت استاندار بوشهر صورت گرفت که نشاط و شادابی خوبی به خصوص در بین جوانان شاهد بودیم.

زرین‌فر ادامه داد: قبل از اجرای این طرح در سطح استان هفت زمین چمن مصنوعی وجود داشت ولی هم اکنون به بیش از ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی رسیده است.

وی بیان کرد: توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی دانش آموزان از جمله رویکردهای جدید استاندار بوشهر است که تاکنون اعتبارات خوبی به این امر مهم اختصاص داده شده است.

زرین فر اظهار کرد: باید تلاش بیشتری در راستای ارتقای جایگاه تنگستان صورت بگیرد و دولت به تنهایی نمی تواند این کار را انجام بدهد که نیاز به مشارکت مردم در این زمینه است.

در پایان از تلاش‌های غلامرضا ترک زاده تقدیر و عادل دهدشتی به سمت فرماندار جدید تنگستان معرفی شد.