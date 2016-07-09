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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۲:۲۰

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی:

کشور نیازمند قرارگاه جهاد علمی است

کشور نیازمند قرارگاه جهاد علمی است

اردبیل - مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری گفت: کشور نیازمند قرارگاه جهاد علمی است و بسیج علمی و پژوهشی به دنبال ارائه طرحی برای تحقق این ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین سیاست‌های بسیج علمی و پژوهشی تصریح کرد: با وجود کثرت آمار دانشجو و دانشگاه هنوز به مدیریت مطلوب نرسیدیم و لازم است جهاد علمی در دانشگاه‌ها پیاده شود.

وی افزود: متأسفانه در کشور نه اشرافیت به داشته‌های خود و نه نداشته‌های خود نداریم و لازم است با علم به پتانسیل‌ها رابطه منطقی ایجاد کرد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری با تأکید به اینکه ظرفیت و پتانسیل‌های علمی متعددی در کشور وجود دارد، متذکر شد: لازم است با تغییر دیدگاه نسبت به بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها اقدام کرد.

قدیانی نیاز امروز کشور را اقتصادی دانست که بتواند در مقابل ناهنجاری و تکانه‌های داخلی و خارجی مقاومت داشته باشد و لازمه دست‌یابی به این اقتصاد شناخت چالش‌ها و درمان آن ها است.

وی افزود: بهترین مدل فعالیت اقتصادی توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان است و بسیج علمی و پژوهشی از تمامی ظرفیت‌های دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حمایت می‌کند.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری به ضرورت سازماندهی مدل‌های تجاری اشاره کرد و گفت: باید با استفاده بهینه از امکانات بتواند اقتصاد منبع محور را به اقتصاد دانش‌محور تبدیل کرد.

کد مطلب 3708805
محمد میرزایی ناطق

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