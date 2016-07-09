فیلم « هنگامه» در تنکابن اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم هنگامه شامگاه شنبه با حمایت دفتر امامجمعه شهرستان تنکابن در سالن همایش هلالاحمر این شهرستان اکران شد.
مجتبی تاش موسی فرزند شهید مدافع حرم مصطفی تاش موسی در گفتگو با خبرنگار مهر، فیلم هنگامه را خوب ارزیابی کرد و گفت: محتوای این فیلم نشاندهندهٔ این بود که علیرغم جاذبههای دنیوی و علاقهٔ شخص اول فیلم به همسرش و خبر پدر شدنش نتوانست او را از هدفش که دفاع از حرم بود، دور کند.
وی افزود: ساخت اینگونه فیلمها و مستندها میتواند برخی از شبههها و ابهامهایی را که بعضی از افراد در شبکههای مجازی مطرح میکنند که چرا باید ما در عراق و سوریه بجنگیم را برطرف میسازد.
مجتبی تاش موسی اضافه کرد: رابطه من و پدرم یک رابطه رفاقتی بوده و قبل از اینکه پدرم را ازدستداده باشم، صمیمیترین رفیقم را از دست دادم.
فرزند شهید تاش موسی ادامه داد: من و پدرم باهم برای دفاع از حرم ثبتنام کرده بودیم و قرار بود بعدازاینکه پدرم زمینه را فراهم کرد من نیز برای دفاع از حرم بروم ولی با شهادت پدرم، خانواده این اجازه را دیگر به من نمیدهند
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