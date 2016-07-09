فیلم هنگامه متن واقعی جامعه را نشان می دهد

سید امیر حسینی جو در حاشیه اکران فیلم هنگامه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملت کشور ما وقتی پای دفاع از اعتقادات و دینشان به وسط می‌آید، ثابت کرده‌اند که مسائل دنیوی دیگر برایشان اهمیت ندارد.

وی با اشاره به کار مقدس شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: هدف کشورهای سلطه‌گر، تضعیف کشورهای اسلامی و از بین بردن زیرساخت‌های آنان است اما با شهادت‌طلبی و رشادت رزمندگان مدافع حرم این دسیسه نیز خنثی خواهد شد.

فرماندار تنکابن تصریح کرد: به‌طورقطع ساخت فیلم‌هایی چون هنگامه، در بین تمامی اقشار مختلف تأثیر گزاری خوبی خواهد داشت همان‌گونه که فیلم‌های دفاع مقدس همواره حقایق جنگ را برای اقشار مختلف مردم روشن ساخته است.

فیلم هنگامه با موضوع شهید مدافع حرم در سالن هلال احمر تنکابن به نمایش درآمد.