  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۸

فرماندار ویژه تنکابن:

فیلم هنگامه متن واقعی جامعه را نشان می دهد

فیلم هنگامه متن واقعی جامعه را نشان می دهد

تنکابن - فرماندار ویژه تنکابن گفت: فیلم هنگامه متن واقعی جامعه ما را نشان می‌دهد زیرا ملت ایران همواره پای اعتقادات خود ایستاده‌اند.

سید امیر حسینی جو در حاشیه اکران فیلم هنگامه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ملت کشور ما وقتی پای دفاع از اعتقادات و دینشان به وسط می‌آید، ثابت کرده‌اند که مسائل دنیوی دیگر برایشان اهمیت ندارد.

وی با اشاره به کار مقدس شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: هدف کشورهای سلطه‌گر، تضعیف کشورهای اسلامی و از بین بردن زیرساخت‌های آنان است اما با شهادت‌طلبی و رشادت رزمندگان مدافع حرم این دسیسه نیز خنثی خواهد شد.

فرماندار تنکابن تصریح کرد: به‌طورقطع ساخت فیلم‌هایی چون هنگامه، در بین تمامی اقشار مختلف تأثیر گزاری خوبی خواهد داشت همان‌گونه که فیلم‌های دفاع مقدس همواره حقایق جنگ را برای اقشار مختلف مردم روشن ساخته است.

فیلم هنگامه با موضوع شهید مدافع حرم در سالن هلال احمر تنکابن به نمایش درآمد.

کد مطلب 3708808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها