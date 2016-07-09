ستاد تسهیل لرستان تشکیل جلسه داد/تأکید برپرداخت تسهیلات به واحدها

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیل تولید با موضوع گزارش عملکرد در بحث پرداخت تسهیلات رونق اقتصادی به واحدها شامگاه شنبه با حضور هوشنگ بازوند استاندار لرستان و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد و در آن بر لزوم پرداخت تسهیلات مورد نیاز به طرح های کشاورزی، صنعتی و ... از سوی بانکهای عامل استان تاکید شد.

همچنین در این جلسه کولیوند نماینده مجتمع تجاری بعثت با اشاره به اینکه این مجتمع تجاری بعثت در خرم آباد واقع شده است، اظهار داشت: این مجتمع حدود پنج هزار متر فضای گردشگری دارد که ما برای این طرح از سال ۹۰ با وضعیت اقتصادی و گرفتن مجوزهای مختلف دست و پنجه نرم می کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاه هایی که باید به ما کمک کنند بنا به دلایلی این کار را انجام ندادند و ما نتوانستیم هیچگونه تسهیلاتی را دریافت کنیم، گفت: این مجتمع تجاری می تواند حدود ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند.

نماینده این مجتمع تجاری گردشگری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این مجتمع دارای یک طبقه شهربازی، یک طبقه سفره خانه سنتی، سالن مراسمات و فضاهای مربوط به گردشگری و پارکینگ است، افزود: این مجتمع از لحاظ مبلمان شهری در بهترین موقعیت ممکن است.

کولیوند به مشکلات موجود در مورد تکمیل تجهیزات داخلی شهربازی که نیازمند به تسهیلات است اشاره کرد و بیان داشت: رفع و رجوع مشکلاتی که با اداره هایی مانند اداره برق، آب و فاضلاب و... نیز لازم است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد کار اجرایی این مجتمع پیش رفته و قسمت تجهیزات آن فقط باقی مانده است و در صورت وجود تسهیلات کم بهره و همچنین صدور مجوز ها مشکلات ما رفع خواهد شد.

نماینده این مجتمع تجاری گردشگری با اشاره به اینکه ظرف مدت ۲۰ روز می توانیم ۳۳ نفر صنعتگر را برای فعالیت در این مجتمع معرفی کنیم، افزود: تا کنون حدود ۴۰ نفر ثبت نام کرده اند و از بین این اشخاص ۳۳ نفر را نهایی می کنیم.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این جلسه گفت:صورت مسئله ما این بوده که این مجتمع را به محلی برای فروش سوغات استان لرستان و صنایع دستی تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه قرار شده که این مجتمع تجاری ۳۳ نفر را به ما معرفی کنند که ما به این ۳۳ نفر هرکدام ۵۰ میلیون تومان برای صنایع دستی و سوغات استان تسهیلات پرداخت کنیم، اضافه کرد: بعد از معرفی این صنعتگران با مشخصات کامل ما با بانک ها صحبت خواهیم کرد که تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی را به آن ها پرداخت کنند.