مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان اسکو به پایان رسید

فریدون افشار شامگاه امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور ۳۰ تیم در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در اسکو برگزار شد و در پایان این دوره ازمسابقات در رده سنی بزرگسالان تیم مبل سالار اسکو به مقام نخست و تیم های سهند آسا و نوین اسپورت حیدربابا به مقام های دوم و سوم دست یافتند.
وی در همین خصوص افزود: همچنین دررده سنی جوانان تیم سهند آسا مقام نخست و تیم سالار خسروشاه مقام دوم تیم های قنادی ولیعصر و تیم سهند مشترکا سوم شدند.
افشار ادامه داد: در مراسم پایانی علاوه بر اهدای جوایز به ورزشکاران، مربیان، داوران و دستاندکاران برگزاری مسابقات از تامین کنندگان نظم و امنیت در طول برگزاری این مسابقات با اهدای هدایایی تجلیل شد.
گفتنی است هرساله به مناسبت ماه مبارک رمضان و در جهت شادابی و سلامتی جامعه مسابقاتی تحت عنوان مسابقات رمضان در مناطق مختلف شهرستان اسکو برگزار میشود.
این مسابقات که شبها بعد از افطار برگزار می شد، امسال هم با حضور گسترده ورزشکاران اسکوئی همراه بود و هر شب بعد از افطار مکانهای ورزشی شهرهای اسکو، ایلخچی و سهند مملو از روزهدارانی بود که برای تماشای مسابقات به سالنهای ورزشی میآمدند که شامگاه امروز این مسابقات به پایان رسید.
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