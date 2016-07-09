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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۰۵

وزیر بهداشت درگذشت مهدیه الهی قمشه ای را تسلیت گفت

وزیر بهداشت درگذشت مهدیه الهی قمشه ای را تسلیت گفت

در پی درگذشت بانو مهدیه الهی قمشه ای، وزیر بهداشت پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: شیفتگان آن بانوی عالم و عارف، از شنیدن کلام پر مغز و دیدن لبخند پر مهرش محروم خواهند بود

درگذشت آن قرآن پژوه بزرگوار، شاعر نیک گفتار و محقق و مولوی شناس نامدار به یقین ضایعه ‌ای سنگین برای جامعه دینی و ادبی ایران زمین است.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

روح بلند بانو «مهدیه الهی قمشه‌ ای» از جسم فانی جدا گشت و در جوار رحمت الهی، به دیدار پدر و استاد بزرگوارش حکیم، عالم و عارف نامدار مرحوم محی‌ الدین الهی قمشه‌ ای شتافت.

درگذشت آن قرآن پژوه بزرگوار، شاعر نیک گفتار و محقق و مولوی شناس نامدار را که به یقین ضایعه‌ ای سنگین برای جامعه دینی و ادبی ایران زمین است، به خاندان محترم الهی قمشه ‌ای و یکایک مردم این سرزمین تسلیت عرض می ‌نمایم.

دریغ و افسوس که از این پس شیفتگان آن بانوی عالم و عارف، از شنیدن کلام پر مغز و دیدن لبخند پر مهرش محروم خواهند بود.

روحش قرین مغفرت الهی و نامش جاودانه باد.

کد مطلب 3708819

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    نظرات

    • حمید ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      بانوی علم و معرفت روحت شاد خوشا به سعادتت که چنین عاشقانه به سوی پروردگارت پرواز کردی خداوند به برادرت استادحسین الهی قمشه ای عمر طولانی بدهد

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