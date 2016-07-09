وزیر بهداشت درگذشت مهدیه الهی قمشه ای را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: شیفتگان آن بانوی عالم و عارف، از شنیدن کلام پر مغز و دیدن لبخند پر مهرش محروم خواهند بود
درگذشت آن قرآن پژوه بزرگوار، شاعر نیک گفتار و محقق و مولوی شناس نامدار به یقین ضایعه ای سنگین برای جامعه دینی و ادبی ایران زمین است.
متن این پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
روح بلند بانو «مهدیه الهی قمشه ای» از جسم فانی جدا گشت و در جوار رحمت الهی، به دیدار پدر و استاد بزرگوارش حکیم، عالم و عارف نامدار مرحوم محی الدین الهی قمشه ای شتافت.
درگذشت آن قرآن پژوه بزرگوار، شاعر نیک گفتار و محقق و مولوی شناس نامدار را که به یقین ضایعه ای سنگین برای جامعه دینی و ادبی ایران زمین است، به خاندان محترم الهی قمشه ای و یکایک مردم این سرزمین تسلیت عرض می نمایم.
دریغ و افسوس که از این پس شیفتگان آن بانوی عالم و عارف، از شنیدن کلام پر مغز و دیدن لبخند پر مهرش محروم خواهند بود.
روحش قرین مغفرت الهی و نامش جاودانه باد.
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