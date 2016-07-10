خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کارخانه‌های شن و ماسه از واحدهایی هستند که در ابعاد مختلف می‌توانند آلودگی‌های زیست‌محیطی و تخریب طبیعت و بستر رودخانه‌ها را به همراه داشته باشند.

«شن و ماسه» پای محیط‌زیست را زخم کرد

فعالیت غیراصولی این واحدهای صنعتی از یک‌سو موجب خسارات جدی به بستر رودخانه‌ها شده و از سوی دیگر آلودگی هوا، آب‌وخاک از دیگر پیامدهای فعالیت این واحدهای آلاینده است.

افزایش ذرات معلق در هوا تا مسافت زیادی از محل فعالیت این واحدها موضوعی است که گاه موجب ابراز نارضایتی و انتقاد افراد ساکن در محدوده کارخانه‌های شن و ماسه شده است.

از سوی دیگر رهاسازی پساب و فاضلاب ناشی از فعالیت این واحدهای آلاینده موضوع دیگری بوده که تبعاتی چون آلودگی خاک محدوده فعالیت و حتی در برخی موارد آلودگی آب رودخانه‌ها را نیز به دنبال داشته است.

در این میان وضعیت فعالیت کارخانه‌های شن و ماسه در برخی شهرستان‌های استان بارها موجب انتقادات مسئولان مختلف شده است، تا سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برای جلوگیری از فعالیت این واحدها ورود جدی کند.

برداشت‌های غیرمجاز از بستر رودخانه‌ها

ظهر حیدری سرپرست امور معدنی و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه در لرستان اظهار داشت: متأسفانه برخی از این واحدها در استان به‌صورت غیرمجاز از سطح رودخانه‌های استان برداشت می‌کنند.

وی بابیان اینکه این واحدهای غیرمجاز حدود ۱۳ سال بوده که در استان فعالیت می‌کنند عنوان کرد: این در حالی است که درگذشته نتوانسته‌اند اقدامی در رابطه با جلوگیری از فعالیت این واحدهای شن و ماسه غیرمجاز در استان انجام دهند.

سرپرست امور معدنی و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ادامه سخنان خود بابیان اینکه در این راستا برای جلوگیری از فعالیت این واحدها سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ورودی جدی داشته است تصریح کرد: در این راستا کار ساماندهی واحدهای شن و ماسه لرستان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

ممنوعیت برداشت غیرمجاز شن و ماسه از سه رودخانه لرستان

حیدری بابیان اینکه در این زمینه برنامه منسجمی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تهیه شد گفت: کار جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در واحدهای فعال در سه رودخانه استان در دستور کار قرار گرفت.

وی بابیان اینکه این رودخانه‌ها شامل رودخانه «خرگوش ناب» الشتر، «کاکا شرف» خرم‌آباد و رودخانه «تیره» دورود هستند گفت: در سنوات گذشته همواره برداشت‌های غیرمجازی از این رودخانه توسط واحدهای شنن و ماسه صورت می‌گرفت.

سرپرست امور معدنی و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تأکید بر اینکه این برداشت‌های غیرمجاز خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع آبی، گونه‌های گیاهی و حتی جانوری رودخانه‌ها وارد می‌کرد گفت: همچنین برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها موجب می‌شد که آب حاصل از بارندگی‌ها در این رودخانه ذخیره نشده و به‌صورت روان آب از استان خارج می‌شد.

واحدهای شن و ماسه به کوهی تبدیل می‌شوند

حیدری بابیان اینکه در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ورودی جدی برای جلوگیری از فعالیت این واحدها داشته است عنوان کرد: این سازمان اقدام به پلمپ این واحدهای غیرمجاز شن و ماسه در استان کرده است.

وی بابیان اینکه ما برای اینکه با کمبود مصالح ساختمانی در پی پلمپ این واحدهای غیرمجاز مواجه نشویم از واحدهایی که به‌صورت مجاز و به‌اندازه ۳۰ درصد ظرفیت خودکار می‌کنند حمایت می‌کنیم گفت: این اقدام حرکتی در راستای رونق فعالیت واحدهای قانونی بوده تا بتوانند با ظرفیت بیشتری در استان فعالیت داشته باشند.

سرپرست امور معدنی و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین از تغییر کاربری واحدهای تولید شن و ماسه مجاز استان به سمت واحدهای کوهی خبر داد و تصریح کرد: در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان پهنه‌های کوهی شهرستان‌های خرم‌آباد، الشتر و دورود را به متقاضیان و واحدها واگذار می‌کند.

حیدری بیان داشت: بدیل واحدهای تولید شن و ماسه به واحدهای کوهی برای اولین بار بوده که در استان لرستان عملیاتی می‌شود.

۳۰ کارخانه غیرمجاز شن و ماسه لرستان پلمپ شد

وی بابیان اینکه حدود ۱۳ تا ۱۴ سال بود که مشکل فعالیت واحدهای تولید شن و ماسه به‌صورت غیرمجاز در استان حل‌نشده بود عنوان کرد: در این راستا با ورود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حدود ۳۰ واحد تولید شن و ماسه غیرمجاز در لرستان پلمب شد.

سرپرست امور معدنی و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بابیان اینکه درگذشته برای جلوگیری از فعالیت این واحدها تنها اقدام به پلمب معدن می‌کردند عنوان کرد: در این راستا با توجه به وسیع بودن معادن، بازهم امکان فعالیت غیرمجاز این واحدها به‌صورت شبانه وجود داشت.

حیدری تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طی هفته گذشته برای جلوگیری از فعالیت این واحدها به‌صورت شبانه اقدام به پلمب کارخانه‌ها کرد تا دیگر نتوانند از معادن نیز برداشت باشند.