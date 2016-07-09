دشمنان از گفتمان انقلاب اسلامی ترس و وحشت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج در مراسم اجتماع رهروان ولایت که شامگاه شنبه در مسجد حضرت امیر (ع) گرگان برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان با جنگ های مختلف موفق به شکست ما نشده اند و در حال حاضر این مسئله را با انقلاب های سال گذشته مقایسه می کنند.

وی ادامه داد: دشمنان به گفتمان انقلاب اسلامی جنگ های مختلفی را تحمیل می کنند و می خواهند تا یک مکانی را با افرادی مثل رزمندگان شجاع ما ایجاد کنند و اسلام را شکست دهند.

او آمریکا را شیطان بزرگ خواند و افزود: دشمنان از گفتمان انقلاب اسلامی ما ترس و وحشت دارند و این مسئله تعیین کننده اصلی جنگ است. تمامی انقلاب های ۵۰ سال گذشته انحراف پیدا کرده است اما در ایران یک مدل فرماندهی وجود دارد که حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم پیامبر (ص) است و دشمنان می خواهند این مسئله را تخریب کنند.

عروج تصریح کرد: از قبل انقلاب اسلامی دشمنان به دنبال تخریب گفتمان انقلاب اسلامی بودند اما هنوز موفق نشدند و به دنبال این هستتد تا با فرمول هایی دیگر موفق شوند.

خسرو عروج گفت: ما باید ولایت فقیه را حفظ کنیم و به فرمان های آن عمل کنیم تا به پیروزی برسیم.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلال اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: گفتمان انقلاب اسلامی با مسیری که در پیش گرفته است تا ابد با ملکوت ارتباط خواهد داشت و امیدواریم با حرکت در این مسیر بتوانیم به پیروزی واقعی برسیم.