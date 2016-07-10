داور گلستانی رقابت های بسکتبال جوانان آسیا را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی داور بین المللی بسکتبال گلستان به عنوان یکی از چهار داور ایرانی، رقابت های بسکتبال جوانان آسیا را قضاوت خواهد کرد.

این مسابقات از یکم تا دهم مردادماه با حضور ۱۲ تیم آسیایی به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فدراسیون بسکتبال، محمد رجبی، هادی سالم، ژوبین جلیلی و محسن روشن ضمیر از ایران به عنوان داور این رقابت ها انتخاب شده اند. او پس از فرهاد زحمتکش و علی اکبر مومنی سومین داور گلستانی است این مسابقات را سوت می زند.

رجبی تنها داور ایرانی است که در تمام رده های سنی بسکتبال بازی کرده و ۱۰ سال در سوپر لیگ ایران به عنوان بازیکن حضور داشته است. وی از این نظر در داوری ایران منحصر به فرد است.

وی کار قضاوت را از سطح مسابقات آموزشگاه های گرگان آغاز کرد و در سال ۷۹ در حین دوران بازیگری حرفه ای به صورت غیر رسمی در استان گلستان داوری می کرد.

او مدرک داوری بین المللی خود را در بهمن سال ۹۲ دریافت کرده و از این نظر سومین داور گلستانی است که به چنین افتخاری دست پیدا می کند.

این داور گلستانی از سال ۱۳۹۳ در سوپرلیگ بسکتبال ایران قضاوت می کند.