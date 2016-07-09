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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۴۰

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خبر داد:

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

خرم آباد - معاون فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی تا ۲۷ تیر ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ماشاالله امان‌الهی بهاروند معاون فرهنگی و هنری این اداره‌کل از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی استان به مدت یک هفته خبرداد.

وی افزود: با توجه به این‌که بخش فیلم‌های بلند به لرستان واگذار شده و ساخت این گونه آثار به زمان و هزینه نیاز دارد، جشنواره با استقبال خوبی از سراسر کشور روبرو شده است.

بهاروند با بیان این‌که از پیشکسوتان و بزرگان عرصه سینما و هنر برای شرکت در جشنواره دعوت شده است، عنوان کرد: با توجه به ملی بودن این جشنواره، از داوران و مهمانان ملی برای حضور در جشنواره و داوری آثار ارسالی دعوت شده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه استانی افلاک نسبت به دعوت از بزرگان و چهره های شاخص سینما و تلویزیون برای داوری آثار ارسالی اقدام کرده‌ایم.

یادآور می‌شود؛ جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، ١٣ و ١٤ مرداد همزمان با دهه کرامت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3708833

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