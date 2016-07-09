به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ماشاالله امان‌الهی بهاروند معاون فرهنگی و هنری این اداره‌کل از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی استان به مدت یک هفته خبرداد.

وی افزود: با توجه به این‌که بخش فیلم‌های بلند به لرستان واگذار شده و ساخت این گونه آثار به زمان و هزینه نیاز دارد، جشنواره با استقبال خوبی از سراسر کشور روبرو شده است.

بهاروند با بیان این‌که از پیشکسوتان و بزرگان عرصه سینما و هنر برای شرکت در جشنواره دعوت شده است، عنوان کرد: با توجه به ملی بودن این جشنواره، از داوران و مهمانان ملی برای حضور در جشنواره و داوری آثار ارسالی دعوت شده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه استانی افلاک نسبت به دعوت از بزرگان و چهره های شاخص سینما و تلویزیون برای داوری آثار ارسالی اقدام کرده‌ایم.

یادآور می‌شود؛ جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، ١٣ و ١٤ مرداد همزمان با دهه کرامت برگزار خواهد شد.