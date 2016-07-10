به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه شنبه یک موشک بالستیک را به محل تجمع مزدوران و متجاوزان سعودی در پایگاه تداوین مارب شلیک کرد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن یک موشک بالستیک را به محل تجمع مزدوران و متجاوزان سعودی در پایگاه مذکور شلیک کرد.

این در حالی است که مواضع مزدوران در «فرضه نهم» شامگاه شنبه مورد حمله موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت. این حمله یک روز پس از آن انجام شد که نیروهای یمنی روز جمعه با یک موشک بالستیک مزدوران را در همین منطقه هدف قرار داده و تلفات سنگینی را به نیروها و تجهیزات آنان وارد کردند.

سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن روز جمعه اعلام کرده بود تا زمانی که متجاوزان به نقض آتش بس ادامه می دهند درس های جدیدی را در چارچوب واکنش به این اقدامات خود مشاهده خواهند کرد.

در همین حال شبکه المیادین از کشته شدن شماری از نیروهای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در جریان پیشروی به سمت منطقه «ضبی» در بخش حیفان واقع در جنوب شرقی تعز خبر داد.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی همچنین در جریان دفع پیشروی مزدوران سعودی به سمت روستاهای «الشعیبه» و «الجوره» در منطقه «الصراری» استان تعز تلفاتی را به آنها وارد کردند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی و مزدوران آنها طی ساعات گذشته آتش بس را در تعدادی از استان های یمن نقض کردند. یک منبع نظامی اعلام کرد که جنگنده های سعودی منطقه العمری در بخش ذباب استان تعز را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین به پرواز در آسمان استان های صنعاء، مارب، الجوف، صعده، لحج و تعز ادامه دادند.

در همین حال مزدوران سعودی بخش الغیل استان الجوف را با سلاح های سنگین و متوسط بمباران کردند. مزدوران، منطقه بنی بارق در بخش نهم استان صنعاء را نیز مورد حمله موشکی قرار دادند.

مزدوران سعودی همچنین منطقه الصراری در بخش صبرالموادم تعز را با توپخانه و سلاح های مختلف بمباران کردند.