انفجارات بغداد،خطر رو به گسترش داعش و ضرورت انتباه مسئولان ایرانی

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- میرمسعود حسینیان: سر کنسول ایران در کربلای معلی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده به بررسی اجمالی حوادث اخیر در عراق پرداخت وی خطر تروریست ها را در کمین ایران دانسته و خنثی سازی برخی از عملیات های آنها توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) را نشانه ای از نقشه های شوم تروریست ها برای ایران خواند.

متن کامل یادداشت بدین شرح می باشد:

امسال عراق شاهد ماه مبارک رمضان گرمی از نظر جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و نظامی بود. استمرار قطعی برق و گرمای بالای ۵۰ درجه و افزایش نارضایتی مردم؛ فضای معنوی موجود در عتبات مقدسات عراق از جمله در کربلا و نجف بخصوص در شب های قدر، کاهش تظاهرات هفتگی مردمی و اعلام آغاز مجدد آن بعد از عید فطر، افزایش بحث های سیاسی اجتماعی در مورد مجلس و سایر قوا، نقش منفی سفیر سعودی و اعتراضات مردمی و دولتی نسبت به عملکرد وی و درخواست مردم و مسؤولین جهت جابجایی وی، پیروزی های ارتش و نیروهای مردمی عراق در مقابله با داعش و تکفیری ها بخصوص در فلوجه و پاکسازی آن منطقه و بالاخره انفجارهای کربلا در ابتدای ماه رمضان و سپس انفجارات اخیر کراده بغداد و سید محمد(ع) در سامرا از اهم این موارد به شمار می رود.

از مهمترین این مسائل حرکت نظامی دولت و مردم عراق و حشد الشعبی و سایر نیروها در عملیات آزاد سازی فلوجه بود.

فلوجه دارای اهمیت استراتژیک فراوانی در همسایگی بغداد و نیز در مسیر سامرا، کربلا و نجف بود و به عنوان یک قلعه استراتژیک جهت بعثی ها و داعشی ها محسوب می شد و از حدود ۴۰ سال مأمن و مرکز تصمیم گیری و توطئه علیه دولت مرکزی بود و در طول دوران ایجاد و استمرار داعش در عراق به عنوان مغز عملیاتی و قلب داعش در انفجارهای بغداد و سایر نقاط عمل می کرد.

آزاد سازی این منطقه و شکست و فرار تکفیری ها گرچه خوشحالی واقعی ملل مسلمان و ملت عراق و خوش حالی ظاهری برخی کشورهای عربی منطقه و بزرگ جهان را به دنبال داشت اما در پشت صحنه آن؛ عملیات نگرانی و اضطراب را در این کشورها به خاطر شکست سیاست هایشان در منطقه به دنبال داشت.

کشورهایی که داعش را با اهداف سیاسی نظامی امنیتی و اجتماعی خاصی ساخته و پردازش کرده بودند و همچنان از آن حمایت می کنند با از دست رفتن فلوجه، اهداف خویش را شکست خورده و مخدوش یافتند.

لذا از همان زمان پیروزی رزمندگان عراقی انتظار هرگونه واکنش و عکس العملی از سوی این کشورها البته به دست داعش می رفت و انفجارهای اخیر در همین راستا قابل تحلیل است.

نکته قابل توجه در دو انفجار اخیر بغداد و بارگاه سید محمد (ع) بهره گیری از مواد سریع الاشتعال با قدرت سوزانندگی بالا به نسبت قدرت انفجاری تخریبی بود.

یعنی اکثر یا تمامی شهدای ۲۵۰ نفر در کراده بغداد و ۴۰ نفر در سید محمد(ع) کاملا سوخته بودند و این به معنی داشتن امکانات تخریبی بیشتر از سوی این گروه است که طبعا از طرف کشورهای حامی در اختیارشان قرار داده شده است.

نکته مهم عدم توجه لازم و قابل توجه در این خصوص از سوی رسانه های عربی-غربی و سکوت خبری در این مورد و عدم محکومیت این جنایت از سوی سازمان های بشر دوستانه جهان است!! درحالیکه در مقابل مجروحیت یا قتل چند هم جنس باز آمریکایی زمین و آسمان را به هم بافتند.

از سوی دیگر حضور تعدادی از اعضای این گروه در ایران و دستگیری آنها از سوی وزارت اطلاعات که چند روز پیش اعلام شد نشانه این مطلب است که پشتیبانان این گروهک برای ایران هم نقشه دارند و طبق اعتراف یکی از متهمین ۶۰۰ هزار یورو! جهت انجام خرابکاری و انفجار در تهران در اختیار ایشان قرار گرفته است.

حضور داعش در بسیاری از نقاط جهان نشانه گسترش این تفکر علی رغم سرکوب نظامی آن در عراق و سوریه است که این امر توجه و انتباه مسؤلان کشور را در سطوح مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و به خصوص فرهنگی می طلبد.