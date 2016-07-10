آیت الله رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تسهیلات در قالب ۱۸ فقره به افراد زیرپوشش ارائه و تسهیلات پرداخت شده از محل منابع امداد و منابع بانکی در قالب اجرای طرح های دامداری، حمل و نقل ،خدمات و قالی بافی واگذار شده است.

مدیر کمیته امداد دره شهر یادآور شد: پرداخت ۴۲ مورد وام قرض الحسنه با اعتبار ۵۸۵ میلیون ریال به خانواده های نیازمند از محل بازپرداخت وام های قرض الحسنه امداد از دیگر خدمات ارائه شده طی این مدت بوده است.

رشیدی مجموع افراد زیر پوشش این نهاد حمایتی را در این شهرستان چهار هزار و ۵۰۰ نفر در قالب یک هزار و ۵۲۳ خانوار اعلام کرد که در قالب طرح شهید رجایی و مددجویان عادی از خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: مهمترین حوزه های خدماتی کمیته امداد در بخش های مسکن، تامین جهیزیه، معیشت، درمان، اشتغال، کمک های موردی و .... است.

بیش از ۲۳ هزار خانوار در استان ایلام از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام برخوردارند