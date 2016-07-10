حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حادثه پتروشیمی ماهشهر اظهار کرد: در همان لحظه ای که حادثه آتش سوزی اتفاق افتاد فرماندار ماهشهر و استاندار با من تماس گرفته و وزیر نفت نیز دستور داد در منطقه حضور پیدا کنم.

وی با بیان اینکه حادثه پتروشیمی ماهشهر فاجعه ای بود که اگر به دقت پیگیری و کنترل نمی شد ممکن بود جبران ناپذیر شود افزود: تجبره های این موضوعات را در جنگ تحمیلی زیاد داشته ایم و در همان ابتدای کار احساس شد که واقعا هیچ نیازی به نیروی کمک خارجی نیست.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: تعداد عظیمی از آتش نشانان، کارشناسان ایمنی کلیه مناطق نفتخیز جنوب از گچساران، آغاجاری و همه استان در محل حادثه بسیج شدند. مطمئن بودیم با این مجموعه و تجربیاتی که موجود بوداتفاق ناگوارتر هرگز رخ نخواهد داد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: علت حادثه که مشخص بود، نیروها در حال تعمیر پمپ ها بوده اند که متأسفانه نشتی شورت گرفته و به برج تقطیر و بعد هم به مخزن سرایت پیدا کرده است.

خسارت ۶۰ میلیون یورویی

وی ادامه داد: میزان خسارت این حادثه نیز مشخص است و همینطور که اعلام شد ۶۰ میلیون یورو بوده، البته مهم این است که هیچ تلفات جانی در این حادثه نداشتیم و نگذاشتیم که آتش به مخازن کروی که حاوی مواد آتش زا از جمله ال. پی. جی بود برسد. خسارت ها قابل جبران است ولی اگر خدایی نکرده حوادث جانی برای ما پیش می آمد نگران کننده و غیرقابل جبران بود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اضافه کرد: انصافا همه با تمام توان در کنار پتروشیمی در صحنه حضور داشتند و پیش بینی می کنم حداکثر تا یک ماه بوعلی را به مدار تولید برگردانند و ۱۰۰ درصد می توانند خسارت های پیش آمده را کامل جبران کنند.

وی عنوان کرد: حاشیه های این حادثه زیاد بود که مثلا کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی خیلی روی این قضیه مانور داد و وقتی حادثه در کمتر از چند روز تمام شد اصلا باورشان نمی شد و فکر می کردند حدود یک ماه درگیر این حادثه خواهیم بود.

بهمنی گفت: احساس می شود در سیستم HSE و ایمنی آنجا یک سری ضعف ها مشاهده شده و خودمان را باید در این زمینه تجهیز کنیم. باید به متخصصان بومی اعتماد کنیم و به نظرات کارشناسان و متخصصان کشور احترام بگذاریم. مجموعه عظیم پتروشیمی ها در این زمینه باید به مدرن ترین امکانات تجهیز شوند.

وی در پایان بیان کرد: از تلاش شبانه روزی همه مسئولان ملی و استانی و شهرستان ماهشهر برای مهار حادثه پتروشیمی بوعلی سینا تشکر و قدردانی می کنم.