کره ای ها در معادن روستای «گرو» سرمایه گذاری می کنند

ابوذر مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی دو موضوع مهم و اساسی ایجاد اشتغال و توسعه عمرانی شهرستان از اولویت های کاری و برنامه ریزی مدیریت شهرستان و استان هرمزگان و دولت تدبیر و امید است، بیان داشت: دیدگاه و توجه دولت پس از توافقات برجام، بر جذب سرمایه گذار خارجی با رویکرد رو نق و توسعه کشور است که بایستی همه تلاش های مدیران دولت تدبیر و امید بر تحقق این سیاست باشد.

فرماندار ویژه شهرستان میناب بیان داشت: ایجاد اشتغال و توسعه هر منطقه ای نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی است و شهرستان میناب با دارا بودن پتانسیل های خوبی که در حوزه های مختلف تجارت، تولید محصولات کشاورزی و آبزی پروری دارد فرصت های خوبی جهت تحقق اشتغال و توسعه دارد. معادن این شهرستان یکی دیگر از این ظرفیت ها است.

نخعی عنوان داشت: بخش سندرک و توکهور شهرستان میناب بواسطه موقعیت جغرافیایی کوهستانی دارای ظرفیت خوبی در حوزه معادن است که خوشبختانه با حمایت و جدیت دولت یازدهم در تحقق شعار توسعه متوازن، زمینه مناسبی را برای اکتشاف و بهره برداری از این معادن به وسیله سرمایه گذاری بخش بین المللی فراهم آورده است. می بایست از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان میناب گفت: سرمایه گذاری در حوزه معادن شهرستان توسط سرمایه گذاران کره ای با مبلغی بیش از هزار میلیارد تومان تحرک و تحولی اساسی در حوزه صنعت و اشتغال شهرستان و استان هرمزگان به همراه دارد که این امر از طریق احداث کارخانجات وابسته به این معادن توسط سرمایه گذار محقق خواهد شد.

معاون استاندار هرمزگان در جمع معتمدین و شوراهای اسلامی روستای گرو گفت : بر اساس رایزنی های انجام شده با سرمایه گذار کره ای با شروع عملیات اجرایی بهره برداری از معادن، خدمات عمرانی و رفاهی شامل بهسازی و عملیات عمرانی، احداث بیمارستان و بکار گیری نیروهای کار بومی برای منطقه و بخش سندرک توسط سرمایه گذار ارائه خواهد شد.

فرماندار ویژه میناب مشارکت و همراهی عموم مردم در استفاده از این فرصت را یکی از شاخص های مهم در تسریع امور سرمایه گذار دانست و عنوان داشت: در مقابل نیز خدمات و امکانات مناسبی برای اهالی این منطقه و شهرستان در نظر گرفته خواهد شد.