به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدی لاری صبح یکشنبه در همایش بین‌المللی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر که با حضور مقامات سازمان جهانی بهداشت در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود، گفت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، وزارت بهداشت همکاری‌های متعددی با سازمان جهانی بهداشت در جهت کنترل بیماری‌های غیرواگیر انجام داده است.

وی با اشاره به تبادل اطلاعات با هیات‌های مختلف سازمان جهانی بهداشت و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران وزارت بهداشت، اظهار داشت: در اردیبهشت سال ۹۴ اقدامات اولیه برای تدوین برنامه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر آغاز شد.

اسدی لاری با اعلام اینکه برنامه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر در مرداد ۹۴ به امضای ۱۱ تن از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور رسیده است، افزود: این برنامه در اسفند ۹۴ به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسید.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین‌الملل با اعلام اینکه گزارش پیشرفت اقدامات ایران در حوزه برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر می‌بایست در شهریور سال ۱۳۹۷ به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، گفت: نظام سلامت ایران به عنوان یکی از الگوهای جهانی برای طرح در سازمان ملل متحد انتخاب شده است.