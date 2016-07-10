نوع رفتار با بزه دیدگان در پیشگیری از جرم موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: کاهش جرم و پیشگیری از وقوع جرایم، به تنهایی از عهده یک دستگاه و یا سیستم عدالت کیفری بر نمی آید، لذا برای ایجاد جامعه امن همه باید مسئولیت پذیر باشند.

وی با اشاره به میزان ایفای نقشی که مردم و دستگاه ها در راستای پیشگیری از جرم بر عهده می گیرند، افزود: در این شرایط، جامعه از امنیت پایدارتری برخوردار خواهد بود و برای این کار باید تمامی ظرفیت ها فعال، هماهنگ و همسو شوند.

نقش بزه دیدگان در پیشگیری از جرم

جانشین پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد: در وقوع جرم عوامل مختلفی دخیل است که یکی از آنها بزه دیدگان هستند، در بسیاری از مواقع سهل انگاری، کوتاهی و یا رفتار ناصحیح مردم منجر به وقوع جرم و یا بزه دیدگی می شود.

سردار معصوم بیگی ادامه داد: بزه دیدگی عمدتاً امری دفعی یا اتفاقی نیست، مجرمان معمولاً برای ارتکاب جرم از نقاط ضعف و غفلت هایی که وجود دارد به عنوان فرصت بهره می برند، لذا مردم باید با اقدامات پیشگیرانه به گونه ای عمل کنند که فرصت ها را از مجرمان بگیرند.

این مسئول تصریح کرد: بسیاری از مواقع مردم می توانند با هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه که پلیس توصیه می کند، مجرمان را ناکام بگذارند، این یعنی ایفای نقش موثر و بازدارنده مردم در پیشگیری از تکمیل چرخه جرم.

وی با بیان اینکه بزه دیده یکی از کنش گران جرم است، مطرح کرد: درصد قابل توجهی از جرایم را می توان با نقش دادن به افراد بزه دیده و افراد در معرض بزه، کنترل کرد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا در پایان، هفته ناجا را فرصتی استثنایی برای همراه کردن مردم و مسئول سازی برای پیشگیری از جرم دانست که این مهم با اهتمام مضاعفی در این هفته محقق خواهد شد.