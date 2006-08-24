سياست زورگويي اسرائيل امنيت را به ارمغان نمي آورد / تل آويو بايد به مسير درست بازگردد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري مصر در گفتگو با نشريه "الاهرام المسائي" چاپ قاهره در پاسخ به اين سوال كه به عقيده وي مهمترين درس هاي گرفته شده از تجاوزگري شكست خورده اسرائيل در برابر مقاومت لبنان چيست، گفت: به اعتقاد من، اسرائيل بايد درك كند كه زورگويي امنيت، صلح و ثبات را به ارمغان نمي آورد و اسرائيل بايد به مسير درست يعني گفتگو و مذاكره براي يافتن صلح و امنيتي همسان و برابر براي همگان بازگردد.

وي خاطرنشان كرد: مسئله فلسطين همچنان هم وغم اصلي ما به شمار مي رود زيرا اين مسئله اساس و مركز درگيري در منطقه است و نيازي به گفتن نيست كه مصر اين مسئله را در صدر اولويت هاي خود بدون وارد شدن به امور داخلي فلسطينيان قرار داده است اما مصر تنها از فلسطينيان اميد دارد كه موضع خود را يكپارچه كنند زيرا اين موضع واحد ما را در احياي پرونده صلح ياري مي كند.

مبارك در بخش ديگري از گفتگوي خود تاكيد كرد كه مصر به تلاش هاي همه جانبه اش با همه طرف ها به منظور حفظ وحدت ملي لبنان و تضمين استقلال و حاكميت اين كشور ادامه مي دهد.

وي همچنين به جايگاه مصر در منطقه پرداخت و ابراز عقيده كرد: حفاظت از قدرت مصر بزرگترين ضمانت امنيت عربي و امنيت منطقه اي به شمار مي رود و هر كسي كه تماس هاي و مذاكرات مستقيم مرا دنبال مي كند درمي يابد كه اين تماس ها و مذاكرات درباره يك هدف اساسي يعني فعاليت براي ايجاد همبستگي واقعي مواضع و اقدام ها و نه طرفا شعار و سخن و براي خدمت به موضوعات سرنوشت ساز ما است.