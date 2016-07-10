محدثه بهرامی با بیان اینکه بخش مهمی از گسترش بحران اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی در جامعه به خاطر سهل‌الوصول‌ بودن آن است، افزود: اگر چه عرضه رو به گسترش مواد مخدر در اشکال مختلف و فریبنده نقش مهمی در گسترش اعتیاد دارد اما مهم‌ترین عامل افزایش آمار اعتیاد، شرایط زمینه‌ایِ فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و روانی است که باعث افزایش تقاضا برای مصرف شده است در حالیکه با روش های هوشمندانه و اساسی می توان اکثر این عوامل را پیشگیری و اصلاح کرد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از عوامل موثر در بروز اعتیاد را می‌توان حتی با آموزش‌های ساده و فراگیر به سادگی کنترل کرد، اظهار داشت: نحوه زندگی ما و شکل ارتباط ما با فرزندانمان، شکل و میزان حمایت عاطفی‌ای که از آنها می‌کنیم و ارزش‌ها و اهدافی که برای آنها تعریف می‌کنیم از جمله این موارد هستند.

این رواشناس تاکید کرد: در واقع شیوه زیستن و روابطی که داریم یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در صورت اصلاح به کاهش خطر اعتیاد و حفاظت فرزندان و سایر افراد کمک می‌کند.

بهرامی با اشاره به اینکه فرهنگ‌ها، نهادها و ساختارهای یک جامعه در ایجاد نشاط و امیدی و یا سرکوب شدن اهداف و خواسته ها نقش بسیار مهمی دارند، ادامه داد: بسیاری از افراد برای فراموش‌کردن مشکلات زندگی و فرار از ناامیدی، به سمت مصرف انواع مخدرصنعتی و داروهای روانگردان روی می‌آورند.

این استاد دانشگاه تهران اضافه کرد: غرق‌کردن خود در کار زیاد، تلاش برای کسب درآمد بیشتر و برگزاری مهمانی‌های پر زرق و برق، همه از جمله راه‌هایی برای فراموش‌کردن دردهای اصلی بوده و مصرف مواد مخدر را به این گونه تجربه می کنند.

وی با انتقاد از اینکه صدا و سیما در راستای مقابله با اعتیاد به اطلاع رسانی درست نمی‌پردازد، گفت: متاسفانه در هیچ تبلیغی، استفاده از راه‌حل‌های منطقی و کارساز و یا حمایت‌های اجتماعی، به عنوان راه‌حل مشکلات و دردهای اشخاص معرفی و حتی عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد مخدر بیان نمی شود.

بهرامی افزود: افراد در جامعه‌ای پر از تبلیغات سعی می‌کنند به وسیله عوامل بیرونی مانند خریدکردن، نیازهای درونی خود را به صورت لحظه‌ای ارضا و در طولانی‌مدت آن‌ها را فراموش کنند، مصرف مواد مخدر و روان گردانها نیز یکی از همین راه‌ها است.

وی، یکی از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه اجتماعی با مواد مخدر را کاهش عرضه دانست و اظهار کرد: کاهش عرضه شامل متوقف‌ساختن تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر است و ماهیتی انتظامی و قضایی دارد و توجه به کاهش تقاضا نیز مهم بوده و باید این دو در یک جهت مورد هدف قرار گیرند.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: مسئولان نهادهای مختلف باید بدانند که برای کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نیاز به ایجاد نشاط و امید در جامعه است، شعارهای در حد حرف و وعده و وعیدهای عملی نشده، جامعه به ویژه جوانان را به افرادی افسرده و منزوی تبدیل کرده و آنان مصرف مواد مخدر را مرهمی بر دردهای خود می دانند.