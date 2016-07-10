کمک هزینه دانشجویان دکتری در نقشه جامع تصویب شد

محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک هزینه ویژه دانشجویان دکتری گفت: در نقشه جامع علمی کشور برای دانشجویان دکتری پیش بینی هایی شده است باید برنامه ریزی شود تا دانشگاه ها کمک هزینه ای را برای دانشجویان تمام وقت دکتری که مشغول تحقیق و پژوهش هستند، اختصاص دهند.

وی ادامه داد: دانشجویانی که در سطح دکتری قرار دارند یا در شرف ازدواج بوده و یا اینکه متاهل هستند نیاز دارند که پشتیبانی شوند حتی اگر در حد کمی باشد.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: درحال حاضر این کار برای دانشجویان تخصصی پزشکی انجام می گیرد و دستیاران گروه پزشکی کمک هزینه دریافت می کنند که البته مقدار آن خیلی زیاد نیست، ولی در هر صورت به دانشجوی دوره دکتری فرصت می دهد تا در این دوره تمام ذهن خود را درگیر کار علمی و پژوهش کند.

وی با بیان اینکه در نقشه جامع علمی کشور کمک هزینه دانشجویان دکتری مصوب شده و دو سال گذشته نیز در قالب چهارچوبی ذیل نقشه جامع علمی کشور به وزارت علوم ابلاغ شده است افزود: وزارت علوم هم قرار بود این کار را انجام دهد، اول مقرر شده بود در قالب تامین کمک هزینه ما به ازای کار تحقیقاتی که دانشجویان انجام می‌دهند این کمک هزینه تعلق گیرد اما با توجه به محدودیت هایی که وزارت علوم با آن روبرو بود درحال حاضر امکان ارایه این کمک هزینه به صورت وام فراهم شده است.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طبق گفته مسئولان وزارت علوم در این زمینه تفاهم نامه‌ای با نظام بانکی کشور به منظور دریافت وام برای تامین این اعتبار در دست امضاء است.

وی افزود: این اعتبار در قالب وام های دانشجویی با نرخ بهره کم و بازپرداخت طولانی به دانشجویان دکتری پرداخت خواهد شد.