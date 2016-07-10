علی توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جریان مسابقات گزینشی المپیک در تورین ایتالیا ملاقاتی با جیووانی پتروچی، رئیس فدراسیون بسکتبال ایتالیا داشته است، در مورد آنچه در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، توضیح داد.

وی اظهارداشت: به هر حال حضور در ایتالیا بهترین فرصت بود برای اینکه برنامه های مورد نظر برای همکاری با بسکتبال این کشور را دنبال کنیم. به همین دلیل ملاقاتی با رئیس فدراسیون ایتالیا انجام دادیم و طی آن در این زمینه بحث و بررسی های لازم را انجام دادیم و درخواست های خود را هم مطرح کردیم.

دبیرفدارسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: حضور در کمپ تمرینی مشترک برای رده های سنی پایه یکی از مهمترین مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه قرار بر این شد فدراسیون بسکتبال ایتالیا برنامه های خود را برای ما ارسال کند تا در صورت فر اهم بودن شرایط خود را با آنها هماهنگ کنیم.

توفیق یادآور شد: دعوت از بسکتبال ایران برای شرکت در تورنمنت های ایتالیا هم دیگر موضوعی بود که درباره آن در نشست با رئیس فدراسیون این کشور صحبت شد. ایتالیایی ها که شانس زیادی برای خود و برای کسب سهمیه المپیک قائل بودند، برگزاری تورنمنت پیش از المپیک و ماه های بعد از این بازی ها را در برنامه ها دارند. از آنها خواستیم برنامه خود در این زمینه را هم برای ما ارسال کنند تا در صورت امکان اعزام تیم ملی را در دستور کار قرار دهیم.

وی همچنین گفت: در ملاقات با رئیس فدراسیون بسکتبال ایتالیا، هدیه ای ارسالی محمود مشحون، رئیس فدراسیون را به وی اهدا کردیم و در مقابل وی هم پیراهن تیم ملی کشورش را برای رئیس فدراسیون ایران هدیه فرستاد.

توفیق همچنین با بیان اینکه طی مدت زمان حضور در ایتالیا دیداری هم با سرمربی تیم ملی کرواسی و مدیر تیم های این کشور داشت، گفت: در این دیدار هم در مورد چگونگی همکاری های بیشترو بهتر بسکتبال دوکشور در آینده صحبت کردیم. در کرواسی کمپ های تمرینی برای رده سنی جوانان برگزار می شود و بر همین اساس این درخواست را مطرح کردیم که برنام های این کمپ ها برای ایران هم ارسال شود تا بتوانیم در فرصت مناسب شرایط حضور در آنها را برای تیم ای پایه مهیا کنیم.