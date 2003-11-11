سرمربي تيم ملي فوتبال المپيك اول آذر ماه مشخص مي شود

علي كفاشيان ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت: سازمان تربيت بدني با جديت مسائل تيم اميد را پيگيري مي كند و از اينكه اين تيم وضعيت مشخصي ندارد نگران است . با مشخص شدن حريفان تيم اميد وكار سختي كه اين تيم براي صعود ازگروه خود پيش رودارد اعتقاد داريم بايد هرچه زودتربرنامه هاي تيم ملي اميد اعلام شود واين تيم كارآماده سازي خود راآغاز كند. ازهمين روبا صحبتهايي كه با دكتردادكان داشتيم ايشان تا اول آذرماه فرصت خواستند تا ليست مربيان وكادرفني را مشخص كنند .

وي تاكيد كرد: خوشبختانه 7 نفر از بازيكنان تيم اميد در تيم بزرگسالان عضويت دارند وحضور آنها درتمرينات ومسابقات تيم بزگسالان به آمادگي اين نفرات كه جزونفرات اصلي تيم اميد هستند كمك مي كند با اين وجود با توجه به مسابقات دشواري كه اين تيم پيش رو دارد معتقديم بايد هرچه زودتربرنامه هاي آماده سازي شامل اردوها وبازيهاي تداركاتي مشخص شود كه اولين گام تعيين مربيان اين تيم است.

كفاشيان درباره ادامه همكاري محمد مايلي كهن با تيم اميد گفت: اينكه چه مربي درتيم اميد فعاليت كند بستگي به نظر فدراسيون فوتبال دارد اماآنچه مسلم است اينكه سرمربي تيم اميد نبايد بطورهمزمان درتيم باشگاهي نيزفعاليت كند واگرقرارباشد ايشان درتيم اميد فعاليت كنند بايد ازتيم سايپا كناره گيري نمايند . البته اگرفدراسيون فوتبال روي مربي ديگري نظر داشته باشد آماده ايم تا همه گونه همكاري را با فدراسيون انجام دهيم .