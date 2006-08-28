اختصاص 6 ميليارد اعتبار به تقويت زير ساخت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

دكتر "بهروز براتي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اشاره به برنامه ريزي جهت تقويت زيرساخت ها در اين دانشگاه افزود: اين اعتبارات با برنامه ريزي هاي انجام شده در تأمين كامپيوتر، تجهيزات كمك آموزشي و تجهيزات مهارت هاي باليني صرف شد.

وي از ايجاد مركز مهارت هاي باليني (Skill lab) براي رشته هاي پزشكي و پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي قم خبر داد و گفت: اين مركز با تجهيزات كامل براي آموزش باليني بهتر و موثرتر دانشجويان رشته هاي باليني راه اندازي شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم با اشاره به راه اندازي مركز اينترنت (ISP) دانشگاه خاطرنشان كرد: اين مركز با اعتباري بالغ بر 500 ميليون ريال راه اندازي شده و با تأسيس اين مركز، ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه با كتابخانه هاي ديجيتال فراهم شده است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشكي قم داراي دانشكده پزشكي، پرستاري و بهداشت است كه حدود 300 دانشجو در آن مشغول به تحصيل هستند.