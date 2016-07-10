به گزارش خبرگزاری مهر، سید ایوب موسوی در خصوص تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری در اردوی کلاچای تصریح کرد: تمریناتم در۱۰ روز نخست خوب پیش رفت اما پس از آسیب دیدگی زانو نتوانستم تا زمان رکوردگیری، تمرینات مداوم و مستمر خودم را ادامه دهم. این آسیب دیدگی مرا از شرایط آرمانی دور کرد تا به حد مطلوب و دلخواه آماده در رکوردگیری نرسم.

موسوی در خصوص عملکردش در جام فجر و رکوردگیری تیم ملی در اردوی کلاچای تاکید کرد: در رقابتهای جام فجر رکورد مجموع ۳۶۲ کیلوگرم را بالای سر بردم. در رکورد گیری نهایی تیم ملی هم به رکورد ۳۶۵ کیلوگرم دست یافتم. این رکوردها اصلاً راضی کننده نیست و خودم نیز از وزنه‌هایی که مهار کردم راضی نیستم.

وی ادامه داد: هم اکنون از نظر جسمانی شرایط خوبی دارم تا در روزهای باقی مانده به وزنه‌های مدنظر سرمربی تیم ملی دست پیدا کنم.

ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم تیم ملی خاطرنشان کرد: زمان کمی تا المپیک۲۰۱۶ ریو باقی مانده و تمامی نفرات حاضر در اردوی تیم ملی خود را آماده این رویداد بزرگ ورزشی می‌کنند. من هم مانند دیگر ملی پوشان تلاش می کنم به بهترین نحو خود را به شرایط آرمانی برسانم. مطمئنا اگر جز نفرات اعزامی به المپیک باشم با تمام قدرت به دنبال مدال آوری خواهم بود.