به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه های سینمایی «پرونده باز است»، «سوفی و دیوانه» و انیمیشن «زایان» در شورای صدور پروانه ساخت تایید شدند.

فیلمنامه های «پرونده باز است» به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و کارگردانی و نویسندگی کیومرث پوراحمد در ژانر اجتماعی، «سوفی و دیوانه» به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی کرم پور و نویسندگی مشترک مهدی کرم پور و مهدی سجاده چی در ژانر اجتماعی و «زایان» به تهیه کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی و کارگردانی و نویسندگی بابک کرباسی زاده در ژانر کودک و نوجوان در قالب انیمیشن موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.