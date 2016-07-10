محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیتش بعد از برکناری از سمت مدیریت آکادمی باشگاه پرسپولیس و جلسه با مسئولان این باشگاه، گفت: قرار بود جلسه‌ای را با آقای طاهری (سرپرست باشگاه پرسپولیس) برگزار کنیم ولی او دنبال کشتن زمان است. این هم از سیاستهای آقای طاهری است.

وی افزود: طاهری رفیق باز است. او پیشکسوتان را از پرسپولیس دور کرده و دوستانش را آورده است.

مدیر پیشین آکادمی پرسپولیس تاکید کرد: چندبار با من تماس گرفته شد که باید در جلسه هیات مدیره حضور داشته باشم و توضیحاتم را در این جلسه بدهم ولی مدام «امروز و فردا می‌کنند.» این سیاست آنهاست. متاسفانه مسئولان پرسپولیس نمی‌دانند که این باشگاه خانه ماست و این آنها هستند که پرسپولیس را غصب کرده‌اند.

پنجعلی خاطرنشان کرد: من باید بدانم برای چه از کارم برکنار شده ام. مطمئنم طاهری و مسئولان باشگاه هیچ دلیل قانع کننده‌ای ندارند. الان هم اگر ما سکوت کرده‌ایم به خاطر پرسپولیس است تا این تیم وارد حاشیه نشود.

وی در ادامه در خصوص ارزیابی‌اش از شرایط پرسپولیس گفت: بازیکنان مدنظر برانکو جذب شده‌اند و فکر می‌کنم نظر وی تامین شده باشد. تیم هم که در حال حاضر در اردوی اوکراین است و به دور از حاشیه‌ها کارش را دنبال می‌کند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان در خصوص وضعیت خط دفاعی این تیم هم گفت: به نظرم برانکو در خصوص محسن بنگر زود تصمیم گرفت. محسن مدافع با تجربه و کم اشتباهی بود و می‌توانست امسال هم کمک زیادی به پرسپولیس کند بخصوص در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. به نظرم اگر الان بنگر در تیم بود، برانکو از تصمیمش برای کنار گذاشتن او منصرف می‌شد.