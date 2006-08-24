پاسخ ايران به پيشنهاد غرب رضايت بخش نبود / تهران به اهداف خود از غني سازي اشاره اي نكرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس، مركل در اين گفتگوي تلويزيوني گفت: ايران هيچ اشاره اي به طرحهاي درباره تعليق برنامه هاي غني سازي خود نكرده است.

وي گفت كه ايران در پاسخ خود يك جمله مهم و سرنوشت ساز را درباره اهداف غني سازي خود جا انداخته است كه بايد اصلاح شود.

مركل گفت: ايران درباره آنچه كه ما انتظار داشتيم و آن تعليق غني سازي، بازگشت به گفتگوها و صحبت درباره فرصتها و امكانات براي ايران بود كه متاسفامنه از اين تعليق صحبتي به ميان نيامده است و در روزهاي آينده درخواست خواهيم كرد تا اين اتفاق بيفتد.

صدر اعظم آلمان با اشاره به پاسخ ايران افزود: ما هنوز در حال بررسي آن هستيم اما از چيزهايي كه شنيده ام نمي توانم راضي باشم.

مركل كه با شبكه N24 گفتگو مي كرد در نخستين اظهارنظر خود درباره پاسخ ايران به پيشنهاد مذكور اضافه كرد: پاسخ ايران به درخواست شوراي امنيت مبني بر پايان دادن به غني سازي جواب نمي دهد و اين مسئله نيازمند بررسي است

صدر اعظم آلمان در گفتگوي خود با اين تلويزيون درباره اتحاديه اروپا، حزب اتحاد دموكراتيك مسيحي(CDU) ، اعزام نيروهاي آلماني به لبنان ، و مسائل خاورميانه صحبت كرده است.

اظهارات مركل برنامه قرار است امروز ساعت 15:30 به وقت محلي پخش شود كه تكرار اين برنامه در 18:30 دقيقه خواهد بود.