شناسایی ۲۵۲ قلم فرآورده مغایر با استاندارد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان لرستان مرضیه قنبریان با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد طاها، کارشناسان این اداره کل طی خرداد ماه در بازرسی از مراکز عرضه بروجرد، خرم آباد، کوهدشت، زاغه، نورآباد، الشتر، فیروزآباد، دوره چگنی، پلدختر، بیرانشهر، و سپید دشت توانستند ۲۵۲ قلم کالای فاقد نشان استاندارد و فاقد کد ده رقمی را شناسایی کنند.

وی افزود: برخی از این کالاها توقیف و در برخی موارد نیز واحدهای صنفی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: در این بازرسی ها فرآورده هایی مانند سس کچاپ به آفرید، زودپز شش لیتری محمدعلی حاج نصرالهی، سماور گازی شش لیتری زرنگار، گلاب با نام های تجارتی ترنم، توتک، سامان، توحید، عرش، گلستان، شقایق، آرسام، مشک، امین، ماهان و بهین گلاب، سوسیس آلمانی نوین گوشت، کالباس خشک وکیوم پاباس، کالباس خشک فوژان، کباب لقمه ۳۰ درصد گوشت سیکا برگر، همبرگر ۳۰ درصد گوشت گلبرگ، همبرگر ۶۰ درصد گوشت گلبرگ و کباب لقمه ۷۰ درصد گوشت گلبرگ شناسایی شد.

قنبریان افزود: در این بازرسی ها کنسرو قیمه سیب زمینی شیلوان، کیک رضوی، کیک و کلوچه خوش پسند، کلوچه دوقلو رفاقت، سرکه سیب آرسام، رب گوجه فرنگی ذاکر، رب گوجه فرنگی راضیه، مایع ظرفشویی آهار، کره گیاهی پرنگ، مربا کرال، مربای هویچ، بالنگ و گل سرخ بهانه، مربای هویج فائزه، مربای هویج به بهار، مربای آلبالو کلان، مربای هویج سارگل، قند شکسته آلبا، قند شکسته ویان، قند شکسته ستایش، شکر ونن، شکر آلبا، شکر سپیده، شکر رومشکان، شکر افق، شکر اصیل، کنسرو نخود سبز اسپادانا، کنسرو ماهی تن آداک، یخمک همینه، آرد سفید پرهام، نمک ید دار نجوا، دوغ گرمادیده بدون گاز با طعم نعناع کلهر، دوغ گرمادیده همسایه کشف شدند.

وی ادامه داد: همچنین خیارشور هلیا، متین، دشت سیلاخور، خرما نگین بم، رطب ایران، خرما نگین سبز، خرما جام شیرین بم، رطب بم، خرما سبحان، خرما نخلستان علی، رطب کبکاب خشت، خرما نخل علی، رطب مضافتی بم، خرمای کبکاب صادراتی دشتستان، خرما بهارستان، خرمای صادراتی ایران، خرما ایران نخل، دستمال کاغذی گلنما، کاغذ توالت آریو، کاغذ توالت سی بل، اجاق گاز طرح فر طلا گاز آذر، کولر آبی آذر درخشان، محافظ الکتریکی یخچال و فریزر سحر، شیرآلات بهداشتی مخلوط پارس نوین، شیرآلات بهداشتی مخلوط شیما، فیلتر هوا پژو ۴۰۵ سما فیلتر و ...در این بازرسی ها شناسایی شد.

مدیرکل استاندارد لرستان عنوان کرد: در این بازرسی ها مشخص شد که بر روی فرآورده های نمک گوهر زرین، نمک ساحل، نمک صدف، نمک آذرخش، جرم زدا پاکبان، جرم گیر هوم پلاس، دستمال کاغذی سینویا، شربت آلبالو شکری، شربت پرتقال شکری، دستمال کاغذی گلنما، مربای بالنگ کلان، پودر سیر صورین، پودر لیمو عمانی صورین، پودر فلفل سیاه صورین، پودر فلفل قرمز صورین، و خیارشور خوش طعم گرین، نشان استاندارد جعلی درج شده است.

بنابراین گزارش، برخی از فرآورده های مغایر مشاهده شده در بازار فاقد نام و نشانی واحد تولیدی بودند.