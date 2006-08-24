داريوش مصطفوي با سفير كره جنوبي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ديدار سفير كره جنوبي به موضوعاتي همچون گسترش دوستي و تبادلات ورزش دو كشور اشاره كرد و ابراز علاقمندي نمود مسابقات ورزشي در سطوح مختلف نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان با تقويم مخصوص براي سال هاي آينده بين تيم هاي ورزشي دو كشور برگزار شود.



دبير كل فدراسيون فوتبال كشورمان نيز در اين جلسه ضمن آرزوي سلامتي براي مردم دو كشور كره جنوبي و ايران، درخواست سفير كره جنوبي را براي ديدار چه در ايران و چه در كره جنوبي مورد تائيد قرار داد و گفت: با توجه به نزديكي دو كشور از نقطه نظرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بايد بتوانيم با فوتبال رابطه خودمان را نزديك تر كنيم.