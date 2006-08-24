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۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۲۴

داريوش مصطفوي با سفير كره جنوبي ديدار كرد

داريوش مصطفوي با سفير كره جنوبي ديدار كرد

داريوش مصطفوي دبير كل فدراسيون فوتبال امروز با سفير كره جنوبي در تهران ملاقات كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ديدار سفير كره جنوبي به موضوعاتي همچون گسترش دوستي و تبادلات ورزش دو كشور اشاره كرد و ابراز علاقمندي نمود مسابقات ورزشي در سطوح مختلف نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان با تقويم مخصوص براي سال هاي آينده بين تيم هاي ورزشي دو كشور برگزار شود.

دبير  كل فدراسيون فوتبال كشورمان نيز در اين جلسه ضمن آرزوي سلامتي براي مردم دو كشور كره جنوبي و ايران، درخواست سفير كره جنوبي را براي ديدار چه در ايران و چه در كره جنوبي مورد تائيد قرار داد و گفت: با توجه به نزديكي دو كشور از نقطه نظرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بايد بتوانيم با فوتبال رابطه خودمان را نزديك تر كنيم.

در اين جلسه از طرف فدراسيون فوتبال هديه اي به رسم يادبود به سفير كره جنوبي در ايران تقديم شد.ضمناً در مورد ديدار دو تيم ملي ايران و كره جنوبي و موضوع رواديد بازيكنان خارج از كشور (لژيونرها) كه بايد در سئول حضور پيدا كنند سفير كره جنوبي قول داد هر گونه همكاري را در اين خصوص با فدراسيون فوتبال كشورمان به عمل آورد.

 

کد مطلب 370916

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