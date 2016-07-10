خبرگزاری ایسنا نوشت: حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: اصلی‌ترین و مهمترین مشکل اقتصاد کشور خدماتی بودن آن است و وقتی اقتصاد مولد نباشد پایه‌های آن سست و شکننده می‌شود و کشور آسیب می‌بیند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی اولین گام دولت توجه به اقتصاد مولد و تولید محور است و باید از اقتصاد خدماتی فاصله بگیرد.

حاج اسماعیلی حمایت دولت از بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تا زمانی که حمایتهای جدی دولت از بخش خصوصی را شاهد نباشیم و بستر حرکت و فعالیت بخش خصوصی مهیا نشود همچنان مشکلات اقتصادی را تجربه خواهیم کرد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار اولین نشانه‌های ریزش نیروهای کار و افزایش بیکاری در کشور زمانی دیده می‌شود که درآمدهای دولت دچار مشکل شود و بخش خصوصی واقعی که بتواند اقتصاد را نگه دارد وجود نداشته باشد.

وی متذکر شد: باید تلاش کنیم اقتصاد را به سمت بخش خصوصی و مشارکت مردم سوق دهیم تا در حالتهای بحران و تحریم و اجرای هدفمندی یارانه‌ها که مشکلات متعددی را برای بنگاههای ایجاد کرد دچار آسیب نشویم.

حاج اسماعیلی در عین حال از اقدام دولت در اصلاح سیاستهای پولی و بانکی ابراز رضایت کرد اما گفت که هنوز 30 درصد کار انجام نشده و با توجه به مقاومت بانکها در حمایت از بنگاههای تولیدی، دولت باید گام‌های جدی‌تر و اساسی‌تری در جهت حمایت از تولید و بخش خصوصی در کشور بردارد.

به اعتقاد این فعال کارگری در صورت تداوم کاهش نرخ تورم و جلوگیری از رشد قیمتها و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور می‌توان امیدوار بود رفته رفته رشد اقتصادی حاصل شود.