به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به پلمب شدن وسایل بازی غیر استاندارد در شهرستان دورود اشاره کرد و اظهار داشت: ۲۲ وسیله بازی در شش مرکز بازی شهرستان دورود پلمب شدند.

وی بیان داشت: کارشناسان اداره کل استاندارد لرستان همراه نماینده شهرداری دورود با مراجعه به پارک های بازی شهرستان دورود ۲۲ وسیله بازی شامل چهار عدد ترامپولین، ۱۰ قایق پدالی، دو عدد استخر توپ، قایق موتوری، قصر بادی، سرسره بادی، کف گرد، چرخ و فلک، و سرسره را در شش مرکز بازی به علت غیر استاندارد بودن پلمب کردند.

مدیرکل استاندارد لرستان با یادآوری اینکه تجهیزات تفریحی مستقر در پارک بازی و شهر بازی مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و شهرداران، مالکان و بهره برداران موظفند نسبت به استانداردسازی آنها اقدام کنند، افزود: این اقدام در راستای استانداردسازی تجهیزات تفریحی مستقر در مراکز بازی انجام شد و این وسایل بازی به طور موقت پلمب شدند تا اقدامات لازم توسط بهره بردار مربوط انجام شود.

قنبریان همچنین از معدوم کردن فرآورده های غیر استاندارد در لرستان خبر داد و بیان داشت: ۱۱ قلم کالای غیر استاندارد و تاریخ مصرف گذشته طی هفته گذشته در استان معدوم شد.

وی افزود: این فرآورده ها شامل کاغذ توالت، دلستر، رب گوجه فرنگی، کمپوت انجیر، فیلتر هوا، نرم کننده لباس، مربا، کنسرو سس ماکارونی، کمپوت سیب، نوار بهداشتی و دستمال کاغذی است.