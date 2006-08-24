فشار بر ايران راديكاليسم را تقويت مي كند / موضوع هسته اي تنها از طريق گفتگو حل خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آسوشيتدپرس به نقل از "جونيچي سومي" يك مقام وزارت خارجه ژاپن نوشت : خاتمي در ديدار خود با "جونيچيرو كويزومي" گفته است كه اگر جامعه جهاني به فشارهاي خود بر ايران براي توقف غني سازي ادامه دهد اين روند ممكن است سبب اوج گيري تفكرات راديكال در داخل و خارج شود.

به گفته اين مقام وزارت خارجه ژاپن، رئيس جمهور سابق ايران ابراز اطمينان كرده است كه در نهايت موضوع هسته اي از طريق گفتگو حل و فصل خواهد شد.

همچنين به گفته اين ديپلملت ژاپني، كويزومي نيز با هشدار به انزواي ايران و با اشاره به انزواي ژاپن در نيمه نخست قرن بيستم كه به جنگ جهاني دوم منجر گرديد به خاتمي گفته است كه تهران بايد به جامعه بين المللي احترام بگذارد و از اقداماتي كه به انزواي اين كشور منجر مي شود، بپرهيزد.

خاتمي براي ديداري 5 روزه به ژاپن رفته وقرار است علاوه بر سخنراني دردانشگاه سازمان ملل مستقر در توكيو در كنفرانسي خصوصي نيز در كيوتو شركت كند.

به گفته اين مقام وزارت خارجه ژاپن، خاتمي در ديدار خود با كويزومي درباره پاسخ ايران به پيشنهاد غرب صحبتي نكرد.