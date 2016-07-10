حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۲۰ روز آب رودخانه جراحی قطع شده است و شاهد از بین رفتن نخیلات هستیم.

وی افزود: با اینکه آب جراحی قطع شده اما در بالادست آن، کشاورزان در حال کشاورزی هستند و این انصاف نیست که کشاورزی شادگان نابود شود، به همین خاطر به هر دری زدیم نتیجه نگرفتیم و تصمیم گرفتم تا زمانی که وضعیت آب شادگان حل نشود در استانداری تحصن کنم.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آب شرب نیز قطع است و در ایام رمضان و عید فطر مردم در سخت ترین شرایط به سر می برند. ادامه این وضعیت باعث می شود مردم شادگان را ترک کنند چون آب که نیاز اولیه حیات است در آن وجود ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: پیش از این نیز استاندار از شادگان بازدید کرد و مشکلات را به ایشان مطرح کردیم. پیشتر نیز همین مشکلات را به فرماندار و دیگر مسئولان مربوطه گزارش دادیم اما اقدامی صورت نگرفت.