پیکر شهید«نورالله فخری»در سمنان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید مدافع حرم، نورالله فخری صبح یکشنبه در میان سیل عاشقان به فرهنگ ایثار و شهادت، اقشار مختلف مردم، مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، خانواده های شهدا و ایثارگران سمنان از معراج الشهدای این شهر به سمت گلزار شهدای امامزاده یحیی(ع) تشییع شد.

نماز آئین تدفین این شهید بزرگوار توسط حجت الاسلام عبدوس، امام جمعه موقت سمنان در حالی اقامه شد که حضور پرشور مردم شهید پرور و همیشه در صحنه سمنان در این مراسم از نکات قابل توجه بود.

شهدای مدافع حرم مظلومانه به شهادت می رسند

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در خلال این مراسم ضمن اشاره به نقش رزمندگان لشکر فاطمیون در دفاع از حرم اهل بیت (ع) گفت: بخشی از جمعیتی که همواره در دفاع از حرم حضرت زینب (س) حضور پررنگ و موثری دارند، شیرمردان فاطمیون و اهالی افغانستان هستند که بعضی از آن ها به مراتب بهتر از رزمندگان سایر کشورهای دیگر نقش آفرینی می کنند.

سردار سرتیپ محمد تقی شاهچراغی همچنین افزود: وقتی به دوران دفاع مقدس رجوع می کنیم می بینیم که شهدای فاطمیون هیچ کم و کاستی از شهدای دفاع مقدس ندارند و این خاصیت محبت اهل بیت (ع) است.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به غربت شهدای مدافع حرم بخصوص شهدای فاطمیون گفت: این شهدا نسبت به سایر شهدا غربت محسوسی دارند و شهید نورالله فخری هم که فقط مادر و اعضای کمی از خانواده ایشان برای دیدار با فرزند خود حضور یافته اند، غریب تر از سایر شهدای این استان است.

آئین ختم شهید فخری امروز برگزار می شود

آیین وداع با شهید مدافع حرم نیز شب گذشته در گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان با حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار شد.

از سوی خانواده این شهید بزگوار نیز مراسم ختمی به میزبانی گلزار شهدای امامزاده یحیی(ع) سمنان همزمان با غروب یکشنبه برگزار خواهد شد همچنین آئین شب سوم شهادت این شهید بزرگوار مدافع حرم، روز سه شنبه بیست و دوم تیرماه۹۵ با حضور مردم ولایتمدار و شهید پرور سمنان، برگزار خواهد می شود

شهید نورالله فخری از گردان فاطمیون در عملیات مستشاری و در دفاع از حرم حضرت زینب(س) در سوریه شهید شیرین شهدات را نوشید.