آغاز طرح اوقات فراغت کانون های مساجد در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: طرح اوقات فراغت در سطح کانون های مساجد استان کرمانشاه از امروز آغاز می شود اما افتتاحیه آن، فردا با حضور کل کانون های مساجد شهرستان کرمانشاه به همراه کانون های معین شهرستان های استان برگزار می شود.

وی از اجرای برنامه ها در ۵۱۱ کانون فرهنگی مساجد استان خبر داد و افزود: طی تفاهم نامه منعقد شده بین کانون ها و دبیرخانه، کلاس های اوقات فراغت برگزار خواهد شد.

صفری خاطر نشان کرد: در کانون ها که با عنوان کانون فرهنگی و هنری مطرح است، برنامه های مختلف از جمله کلاس های قرآن، عقاید، احکام، هنرهای دستی چون گلسازی و خیاطی و ... بر حسب ظرفیت کانون ها و نیاز منطقه ای که کلاس ها در آن دایر است، برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی - هنری مساجد استان کرمانشاه افزود: به تناسب ظرفیت کانون ممنوعیتی برای برگزاری کلاس هایی چون تقویتی درس و ... نیز نداریم.

برگزاری اردوهای فرهنگی در طرح اوقات فراغت کانون ها

صفری در ادامه از برگزاری اردوهای فرهنگی درون و برون استانی، در کنار کلاس های کانون ها خبر داد و گفت: هم چنین در کنار آن تلاش داریم بلیط سینما و استخر و ... نیز به صورت نیم بها بگیریم و در اختیار کانون ها قرار دهیم.

این مسئول خاطر نشان کرد: پیش بینی ما استفاده از ظرفیت همه کانون هاست و اینکه بیش از ۶۰ هزار نفر جذب کانون ها شوند.

صفری از ارزیابی و سطح بندی کانون ها طی امسال همانند سال های قبل خبر داد و افزود: بر این اساس کانون درجه ۱ مبلغ یک میلیون تومان، درجه ۲ مبلغ ۷۰۰ هزار تومان و درجه سه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

وی از انعقاد تفاهم نامه کانون مساجد با نهادهای دیگر خبر داد و گفت: براساس آن کلاس هایی چون آسیب های اجتماعی داریم که تا پایان تابستان برقرار است.

صفری یادآور شد: بناست که تفاهم نامه ای با شهرداری در برگزاری کلاس ها داشته باشیم، هم چنین تفاهم نامه ای را با میراث برای بازدید اعضای کانون ها از اماکن تاریخی و گردشگری خواهیم داشت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارات مختلف

وی همچنین اشاره ای به تفاهم نامه با سوادآموزی آموزش و پروش داشت و گفت: طی آن از سال ۹۲ تا کنون حدود ۶۰۰۰ نفر آموزش داده شده اند و دستگاه برتر در زمینه سوادآموزی بوده ایم.

مسئول دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی - هنری مساجد استان کرمانشاه اظهار داشت: ما جزو دستگاه هایی هستیم که بحث اوقات فراغت را به روستاها هم برده ایم و این طرح در آنجا اجرا شود.

صفری خاطر نشان کرد: همچنین پیگیر انعقاد تفاهم نامه با فنی و حرفه ای هستیم که کلاس ها با مربیان فنی و ارائه مدرک از سوی آنها باشد.

وی یادآور شد: هم چنین با ورزش و جوانان هم تفاهم نامه داشتیم و مشارکت با دستگاه ها را جدی گرفته ایم.

برگزاری یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان طی سال جاری

صفری در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری یازدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان طی سال جاری خبر داد که هم اکنون ثبت آن به صورت اینترنتی در حال انجام است.

مسئول دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی - هنری مساجد استان کرمانشاه افزود: سال گذشته در برگزاری مرحله استانی ما به عنوان استان دوم بعد از اصفهان شناخته شدیم.

صفری یادآور شد: سال گذشته موافقت نامه ای داشتیم که باید بر اساس آن از محل اعتبارات استانی حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ما پرداخت می شد که به علت کمبود اعتبار حدود ۲۰ درصد آن یعنی ۴۰ میلیون تومان محقق شد.

وی همچنین تعداد کانون های ثبت شده استان تا پایان سال ۹۴ را ۵۱۱ کانون اعلام کرد و گفت: به علت اینکه ما در این زمینه از برنامه توسعه جلوتریم در سال ۹۵ تنها سهمیه افزایش ۴ کانون برای ما در نظر گرفته شده است.

فعالیت ۲۰۸ کتابخانه در کانون های مساجد استان کرمانشاه

صفری اظهار داشت: قبلا کتابخانه ها هم جزو کانون ها بودند اما هم اکنون کانون ها مجوز کتابخانه می دهند و ما ۱۲۰ کتابخانه مخزن و مجوز دار و در مجموع هم تعداد ۲۰۸ کتابخانه داریم.

وی همچنین از وجود ۳۴ خانه نور و ۲۹ کانون تخصصی در سطح کانون های مساجد استان خبر داد و افزود: طرح های ما بیشتر از جانب این کانون های تخصصی است و بیشتر برنامه هایی که می خواهیم اجرا کنیم به آنها واگذار می کنیم.

صفری تعداد کانون های شهری در استان کرمانشاه را ۱۹۷ و کانون های روستایی را ۳۱۴ کانون اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۱۰ مرکز دیجیتال هم در سطح کانون های استان داریم و آمادگی آن را داشتیم که آنها را به ۳۰ مرکز برسانیم اما علی رغم پیگیری ما از طریق شبکه فرهنگ، امکان افزایش آن فراهم نشد.

وی یادآور شد: هم اکنون ایجاد کانون های مرزی نیز در دستور کار است و کلیه شهرستان های هم مرز با کشورهای دیگر می توانند کانون مرزی داشته باشند که هم اکنون ۱۱۳ کانون ما از ۵۱۱ کانون استان مرزی هستند.

تاکید بر فعالیت مستمر کانون های مساجد در طول سال

صفری بر فعالیت مستمر کانون ها در کل سال تاکید کرد و گفت: نباید فعالیت کانون ها منحصر به تابستان شود واین مراکز باید مامنی برای جوانان باشند.

مسئول دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی - هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون ۲۵۰ کانون از کانون های ما دارای واحد خواهران شده اند، افزود: تعداد اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان در حال حاضر ۶۲ هزار نفر است.

صفری افزود: هم چنین ما ۱۴ کانون های مصلی و ۲ کانون دانشگاهی و ۵ کانون زندان داریم و هر دانشگاهی که اعلام کند آمادگی واگذاری مجوز کانون به آنها را نیز داریم.

این مسئول اظهار داشت: هم اکنون طبق آمار ۱۲۱۱ مسجد در استان کرمانشاه داریم که ۵۱۱ مسجد آن دارای کانون هستند.