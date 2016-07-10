شورای مهارت و فناوری کردستان با تک ماده هم نمره قبولی نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز در جلسه شورای مهارت و فناوری استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری به بیان اهداف تشکیل این شورا اشاره کرد و گفت: این شورا به منظور ارتقای دانش، نگرش و مهارت نیروی انسانی در استان و هماهنگی بین بخشی و نظارتی دستگاه های عضو شورا تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این شورا از یک سال گذشته تشکیل شده ولی عملکرد چندانی نداشته و اگر بخواهیم به آن نمره دهیم حتی با تک ماده هم قبول نمی شود.

وی اظهارداشت: متاسفانه تعهد لازم برای انجام اموردر اعضای این شورا احساس نمی شود و عدم حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان در این جلسه گویای همین مسئله است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان از حضور اصحاب رسانه در این جلسه تشکر کرد و گفت: شرکت خبرنگاران در این جلسه نشان از توجه آنها به موضوع مهارت و فناوری است و امیدوارم با حضور جدی تر اهالی رسانه مسئولان و مدیران ما از رخوت و بی عملی خارج شوند.

فیروزی با بیان اینکه بیش از ۲۵ دستگاه دولتی در زمینه آموزش مهارت، اعتبار، ساختار سازمانی و فضا و امکانات در اختیار دارند، بیان کرد: بنابراین تشکیل شورایی برای هماهنگی بین بخشی و جلوگیری از موازی کاری نیازی ضروری بود که از سال گذشته این مهم عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: تعطیلات تابستانی دانشگاه ها و مدارس آغاز شده و در این ایام تقاضا برای آموزش های فنی و حرفه ای نسبت به دیگر ایام سال افزایش پیدا می کند لذا ادارات مرتبط با این بحث باید برنامه های پیش بینی شده خود در این زمینه را اعلام کنند.

وی بر اجرای عدالت آموزشی در سطح استان تاکید کرد و افزود: نقاط حاشیه ای، روستاها و مناطق کم برخوردار هم باید از ارائه آموزش های لازم بهره مند شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان طرح نیازسنجی آموزش روستایی در استان را اقدام قابل تقدیری خواند و عنوان کرد: تمام فایل ها و مطلاب مربوط به این طرح به تمامی دستگاه های عضو این شورا ارسال شود.

فیروزی بیان کرد: برنامه ای هم برای آموزش مهارت آموزی روستاییان با محوریت آموزش کشاورزی با کمک نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه نباید تک بعدی به بحث برون سپاری فعالیت ها و خدمات نگاه شود، اظهارداشت: تقویت نظارت بر فعالیت بخش خصوصی از دیگر مواردی است که باید مدیران دستگاه ها به آن بپردازند چراکه هدف برون سپاری تقویت نظارت ها است.

وی لازمه چابک سازی دولت را واگذاری خدمات و فعالیت ها به بخش خصوصی خواند و اظهارداشت: متاسفانه در تفویض اختیارات به بخش خصوصی خساست به خرج داده می شود و تا زمانی که اختیاراتی به این بخش واگذار نشود دولت همچنان بزرگ و ناکارآمد باقی خواهد ماند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان بیان کرد: در این میان بخش خصوصی هم باید کارآمدی خود را نه با تبلیغات بلکه با کار و اقدامات مطلوب نشان دهد.

قلب کار اقتصاد مقاومتی درکارایی شورای مهارت استان است

فیروزی با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور مستلزم افزایش مهارت نیروی انسانی است، گفت: سازو کارهای نظارتی بر مراکز فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی باید تعریف شود تا شاهد افزایش کیفیت آموزش های ارائه شده توسط این مراکز باشیم.

وی قلب کار اقتصاد مقاومتی را در کارایی شورای مهارت و فناوری استان ذکر و عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی بدون ارتقای مهارت، دانش و نگرش تحقق پیدا نمی کند.

وی بر راه اندازی مرکز جامع سلامت اجتماعی درسطح استان تاکید کرد و اظهارداشت: این مرکز در مناطق حاشیه شهرهای استان به کمک تمامی اعضای این شورا باید تشکیل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان ادامه داد: راه اندازی این مرکز می تواند پایلوتی برای هم افزایی توان تمامی اعضای این شورا و مشخص شدن همکاری و عمل و مسئولیت پذیری در بین اعضا باشد.